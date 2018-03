La travessa tindrà futbol femení per primera vegada a la història

Butlleta històrica aquest cap de setmana

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:22

Aquells que fan la travessa setmana rere setmana, o els que la volen realitzar per primera vegada, es trobaran amb una gran sorpresa aquesta setmana.I és que el futbol femení, per primera vegada en els 71 anys d'història d'aquest joc d'atzar, hi farà acte de presència.Amb la voluntat de professionalitzar el futbol femení, Loterias y Apuestas del Estado ha barrejat partits masculins i femenins.Concretament, hi haurà set partits de Primera Divisió masculina, i set més de la màxima divisió femenina, a banda del ple al 15, que serà el Málaga-Barça de futbol masculí.