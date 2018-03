Nano: «No podem permetre'ns encaixar un gol tan ràpidament»

L’entrenador grana creu que «la gent ha vist que s’hi han deixat l’ànima»

Actualitzada 04/03/2018 a les 20:13

L’entrenador del Nàstic, Nano Rivas, va manifestar després de la derrota contra el Tenerife que «l’arrencada del partit ha estat molt bona, i ens hem aconseguit posar per davant, però el que no podem permetre’ns és encaixar tan ràpidament. Ens han marcat dos gols gairebé sense fer res, i el partit se’ns ha posat molt complicat. Tot i això, crec que l’equip ho ha intentat i, una vegada més, no hem estat capaços de guanyar».Ell va reconèixer que la derrota, «evidentment que és cruel per a l’aficionat, però crec que l’equip ha demostrat esperit, i ha tractat de donar-li la volta al marcador, però el futbol, de vegades, és cruel». «Tard o d’hora, arribarà la victòria a casa», va dir.Sobre el col·legiat, va manifestar que «la meva sensació és que les decisions no queien de la mateixa manera cap a un cantó que cap a l’altre, però és ell qui xiula. A mi, la de Jean Luc em sembla clara, però hem de respectar les decisions» i, pel que fa a l’actitud dels seus, va puntualitzar que «la gent ve a veure que l’equip es deixa l’ànima al camp, i això ho ha vist. Ara bé, també els volen veure guanyar».