Més obligats que mai

La victòria de la Cultural davant del Reus motiva que el triomf del Nàstic contra el Tenerife (16 hores) al Nou Estadi es converteixi en imprescindible

Actualitzada 04/03/2018 a les 09:17

Uche a l'onze

No caurà en zona de descens, però el Nàstic s'hi quedarà molt a prop si no és capaç de derrotar al Tenerife aquesta tarda al Nou Estadi (16 hores). A un punt si perd i, a dos, si empata.Aquesta circumstància es produeix perquè la Cultural y Deportiva Leonesa, conjunt que marca la zona de descens, va derrotar ahir al CF Reus (2-0) i ha escalfat la part crítica de la taula classificatòria de la categoria de plata.Amb 33 punts, el Nàstic afronta un partit, doncs, amb moltes urgències. A banda, la victòria per als de Nano Rivas també hauria de servir perquè els tarragonins deixessin de ser el pitjor equip com a local de tota la categoria de plata.Són cinc les baixes que tindrà Nano pel duel. Totes elles, de gran importància. Djetei, proper a rebre l'alta mèdica, segueix sense poder entrar a les convocatòries i, Omar Perdomo, amb la 'Clàusula de la por' al seu contracte, no podrà saltar a la gespa.Javi Márquez, indiscutible en el centre del camp, està lesionat, igual que Dumitru i que l'imprescidible Álvaro Vázquez. Així doncs, cinc futbolistes que, perfectament, podrien ser titulars o molts importants en qualsevol partit no podran saltar a la gespa.La principal novetat a l'onze del Nàstic podria ser la inclusió d'Uche a la davantera, formant parella amb Manu Barreiro. Nano creu que el punta ja està preparat per ser titular, i li donarà l'alternativa.Dimitrievski seguirà sent titular sota pals i, en defensa, podrien actuar, de dreta a esquerra, Kakabadze, Arzo, Pleguezuelo i Abraham.Fali, Maikel Mesa, Tejera i Morente serien els futbolistes que ocuparien el centre del camp, en un esquema que podria ser tant un 4-4-2 amb Mesa i Tete a les bandes, o un 4-3-3 amb un trivot format per Fali, Mesa i Tejera. Per descomptat, l'acompanyant d'Uche sempre serà Barreiro.