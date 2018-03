Més de mig miler d'esportistes corren en el Cros Cèsar August

En total, hi va haver curses en 19 categories

Èxit total, com ve succeint en els darrers anys, en el Cros Cèsar August de Tarragona, que arribava aquest diumenge a la seva vuitena edició, i que també significava el 35è Cros Ciutat de Tarragona.El Parc del Francolí va ser l’escenari de la prova, que va comptar amb prop de 550 participants, una xifra espectacular que va ajudar a omplir de joventut i esport el calendari esportiu matinal de la ciutat.A partir de les deu del matí van arrencar les primeres curses i, pràcticament fins al migdia, nens i nenes de totes les edats van prendre part en les curses de les diferents categories que hi participaven. En total, van ser 19 categories, amb què la competició va ser molt atractiva.Cal recordar que tots els participants al Cros van marxar a casa amb una entrada per veure el Nàstic-Córdoba del 18 de març al Nou Estadi.