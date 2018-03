La plataforma Camp de Rugbi Reus denuncia que el consistori no dóna solucions al rugbi ni a la resta de l’esport amateur i base

Actualitzada 04/03/2018 a les 17:30

El govern municipal pretén aprovar aquest dilluns al plenari la licitació del camp de futbol municipal i annexes, una concessió per un termini de 25 anys amb ús privatiu. La plataforma Camp de Rugbi Reus denuncia que el consistori no ha procurat una solució «digna i real» pel rugbi de la ciutat. La plataforma denuncia que la reubicació provisional del Rugbi a la Pastoreta s’ha fet sense buscar una solució en paral·lel i denuncien que tampoc s’han fet les remodelacions del camp i els vestidors que van prometre des de la regidoria d’esports.La plataforma Camp de Rugbi Reus també critica que no han obtingut resposta de les al·legacions presentades en el seu dia en relació aquest procediment i defensen que no s’està actuant de manera «prou neta, transparent i d’acord amb la legalitat».