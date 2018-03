Pol Prats, novetat a la convocatòria

El jove jugador del filial debuta a la llista de convocats del primer equip

Actualitzada 03/03/2018 a les 21:15

El Nàstic ha fet pública la llista de convocats per al partit de demà contra el Tenerife. La novetat és la presència del jugador del filial Pol Prats que ocuparà el lloc d’Omar Perdomo, jugador que es perdrà el partit per la clàusula del contracte. Qui tampoc podrà jugar demà és Suzuki, el central japonès ha estat descartat per Nano Rivas. La llista de convocats queda completa per Dimitrievski, Bernabé, Kakabadze, Javi Jiménez, Molina, Pleguezuelo, Arzo, Abraham, Fali, Juan Muñiz, Maikel Mesa, Tejera, Jean Luc, Tete, Pol Prats, Uche, Barreiro i Dongou.