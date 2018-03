Els del Baix Camp no han pogut fer res contra un equip que els ha superat per complet

Actualitzada 03/03/2018 a les 20:33

Una segona part amb tot decidit

Fitxa tècnica

El partit ha començat amb una intensitat molt elevada per part dels dos conjunts. Tots dos equips afrontaven aquest encontre com una final. Per als del Baix Camp era important guanyar avui, ja que si ho aconseguien pràcticament s’asseguraven virtualment la permanència perquè augmentarien la distància amb el descens a 11 punts i per la Cultural, era molt important quedar-se amb els tres punts per seguir lluitant per mantenir-se. A poc a poc, el Reus semblava que començava a sentir-se més còmode sobre el terreny de joc. Querol ha tingut la primera ocasió del partit després d’una gran acció de Yoda que ha cedit la pilota al cor de l’àrea per al davanter roig-i-negre. Querol ha disparat de primeres però el xut ha marxat molt per sobre de la porteria local. Just després d’aquesta acció sembla que la Cultural ha reaccionat i ha començat a anar a l’atac. Al minut 15 ja ha avisat a Badia. De fet, Rodri ha posat la pilota al fons de les malles amb un bon remat de cap però l’àrbitre ha assenyalat fora de joc. El col·legiat ha encertat de ple en la decisió, ja que el davanter de la Cultural estava lleugerament avançat.A partir d’aquí semblava que els locals agafaven la batuta del partit i no deixaven sortir al Reus del seu camp. Tot i que no aconseguien disparar a porta, els lleonesos no paraven de generar perill. Tot i això, el Reus ha tingut l’ocasió perfecta per posar-se per davant en el marcador. Altre cop Yoda ha estat un dels protagonistes. L’extrem roig-i-negre ha realitzat una excel·lent passada a l’espai per Máyor que s’ha plantat sol contra el porter rival però en l’últim moment ha ensopegat ell sol amb la pilota i s’ha esfumat l’oportunitat d’anotar el primer gol. Just després d’aquesta acció, la Cultural s’ha avançat en el marcador. Una centrada de servei de cantonada, l’ha rematat Rodri, la pilota ha tocat a Atienza que, intentant desviar-la s’ha acabat marcant en pròpia porteria. Com és normal, amb aquest gol els locals s’han endollat més en el partit i encara han tancat més al Reus i 10 minuts després ha arribat el segon gol dels locals. Altre cop una centrada a l’àrea, aquest cop de falta, l’ha rematat David García i Badia no ha pogut fer res per evitar el segon gol del partit. La primera meitat ha finalitzat amb el resultat de dos a zero i amb un Reus que ha estat superat completament per una Cultural necessitada de punts.Aritz López Garai ha intentat remuntar el partit movent la banqueta ben aviat. A l’inici de la represa ha donat entrada a Lekic per Tito però el resultat no s’ha deixat notar gaire. La Cultural ha sortit a aguantar el resultat però sense tirar-se enrere i el Reus no aconseguia disposar d’ocasions de gol tot i tenir el control de la possessió. I, tot i que la Cultural semblava que no atacava tant, ha estat a punt de sentenciar el partit. Una errada de Menéndez a l’hora de traçar la línia defensiva amb els seus companys, ha deixat a Rodri sol davant de Badia. El porter del Baix Camp ha aconseguit aguantar bé la posició i això ha fet que el davanter es precipités i que es perdés per línia de fons el seu xut en l’ocasió més clara de la segona meitat. A poc a poc, la Cultural ha anat agafant més confiança i ha començat a atacar amb més insistència. El temps s’esgotava per un Reus que no aconseguia arribar a l’àrea rival i Garai ha optat per la via directa. Al minut 61 ha donat entrada a tots els atacants que tenia a la banqueta, Edgar Hernández i Carbia han entrat per Yoda i Querol i el Reus ha passat a jugar amb quatre davanters i tan sols dos migcampistes, Ledes i Domínguez. Això ho ha aprofitat la Cultural que intentava allargar més els atacs per tal de fer córrer més als roig-i-negres. El Reus ha començat a abusar de les centrades a l’àrea, i és que la presència de tres davanters tan alts invitava a fer-ho, però no han pogut treure profit de cap acció. L’ocasió més clara per als visitants l’ha tingut Carbia. El jugador tarragoní ha disparat a porteria amb un xut potent i ben col·locat que tan sols el pal ha pogut refusar. Finalment, el partit s’ha acabat amb el resultat de dos a zero i els roig-i-negre veuen com el descens s’ha apropat de cop. A l’inici de la jornada estaven vuit punts per sobre i ara s’han quedat a cinc.Palatsi, Bastos (Albizua 80’), David García, Zuiverloon, Victor Díaz, Sergio Marcos, Señé, Buendia, Samu (Ángel 57’), Guarrotxena (Yeray 68’) i RodriBadia, Menéndez, Olmo, Atienza, Miramón, Tito (Lekic 45’), Gus Ledes, Juan Domínguez, Querol (Carbia 61’), Yoda (Edgar 61’) i Máyor.1-0 Atienza (p.p 25’), 2-0 David García (35’)Guillermo Cuadra Fernández (comitè madrileny). Ha amonestat als locals Samu (52’), Buendia (66’) i Zuverloon (80’) i als visitants Tito (38’), Edgar Hernández (82’), Miramón (91’) i Lekic (92’)L’Estadi Municipal Reino de León ha acollit 9.541 espectadors.