Tres punts per allunyar-se definitivament del descens

Actualitzada 02/03/2018 a les 19:01

La Cultural y Deportiva Leonesa i el Reus disputen aquest dissabte a les 18 hores en un duel crucial per les aspiracions de tots dos equips d'allunyar-se de la zona de descens.El conjunt de Rubén de la Barrera, qüestionat per alguns sectors de l'afició Leonesa, encara que no tant per la plantilla ni el consell d'administració de l'entitat, ha entrat en una dinàmica negativa perillosa que intentarà corregir davant un rival amb el qual també es disputa el mateix objectiu, i amb el qual va empatar a la primera volta (1-1).Per la seva banda, el CF Reus Deportiu afronta aquest matx amb l'objectiu d'allunyar-se definitivament de la zona de descens de la Liga 1/2/3, si aconsegueix emportar-se els tres punts. El conjunt del Baix Camp sap que un triomf aquest cap de setmana tindria efectes molt positius per al grup, ja que a part del que suposa sumar tres punts, també seria una victòria per distanciar-se a onze punts de la zona de descens, que marca el rival d'aquest diumenge.L'any 2018 està sent molt positiu pels catalans, ja que només han perdut dos duels en aquests dos mesos i s'han col·locat a la zona mitja de la taula classificatòria, amb 37 punts. L'equip ha guanyat els dos últims duels disputats a l'Estadi Municipal, i ara l'assignatura pendent és tornar a vèncer lluny del seu feu, després que l'última victòria fora l'aconseguissin el 21 de gener al Nou Estadi de Tarragona.Per al partit d'aquest dissabte, el tècnic del Reus no podrà comptar amb dos lesionats. Un, de llarga durada, com l'extrem Ricardo Vaz, recuperant-se de la lesió als lligaments del genoll i, l'altre, el mitja punta Vitor Silva, que va patir un esquinç al genoll, i que trigarà tres setmanes a tornar.López Garai podria continuar apostant pel 4-3-3, amb Yoda, Fran Carbia i Máyor com a màxims referents ofensius.