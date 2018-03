Nano Rivas: «És un partit més, no vull una pressió excessiva»

El Nàstic rebrà al Tenerife aquest diumenge, a les 16 hores

Actualitzada 02/03/2018 a les 16:11

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona, Nano Rivas, no vol pressions afegides a la seva plantilla pel fet de no aconseguir bons resultats a casa, i ha comentat que el partit contra el Tenerife és «un partit més».«Quan hi ha canvis de metodologia, fruit de diferents entrenadors i preparadors, sorgeixen els problemes de les lesions», ha explicat el tècnic, que és conscient que 36 lesions en 23 jugadors diferents, com ha tingut el Nàstic aquesta campanya, és una barbaritat.Nano Rivas espera rebre aquest diumenge (16 hores) l'escalf de la seva afició, com va passar la setmana passada en un partit a domicili que va congregar 1000 aficionats desplaçats, per fer «bo» el punt collit en el Miniestadi.Sense entrar a valorar la clàusula de la por que el Tenerife va imposar al Nàstic per tancar el fitxatge d'Omar Perdomo i que no li permet jugar contra el seu exequip, el tècnic està convençut que compta amb una plantilla àmplia i que es poden veure jugadors que fins a la data no han tingut presència en les convocatòries de l'equip català.