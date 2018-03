«Encara queden molts partits i lluitaré per marcar més gols»

El davanter assegura que depèn de l’equip mirar més amunt, per això cal «mantenir la dinàmica»

Actualitzada 01/03/2018 a les 21:07

—Va ser important per mi, perquè em dóna confiança per seguir treballant, però també per l’equip, perquè ens va permetre sumar tres punts molt importants i ens deixa en un bon moment, a vuit punts per sobre del descens i a vuit del playoff. Ara esperem que després del partit contra la Cultural d’aquesta jornada puguem continuar mirant amunt, per això hem de treure bons resultats.—Sempre penso en positiu, quan ho dónes tot a la gespa crec que l’afició ho reconeix i això els ho agraeixo molt perquè em dóna una empenta molt gran. Seguiré treballant i seguiré demostrant que puc donar una alegria a l’afició.—Jo sempre estic disponible per tot el que ell digui. En aquest moment em sento còmode, si puc sortir trenta o quaranta minuts i marcar un gol per ajudar l’equip seguiré així, però si un dia em toca jugar d’inici, demostraré que estic preparat. S’ha de respectar la decisió de l’entrenador i en aquest moment no tinc cap dubte ni em queixo de res.—He d’aprofitar els minuts, si he de sortir des de la banqueta ho faré i intentaré marcar algun gol, a vegades hem demostrat que som millors sortint de suplents que d’inici. Sigui com sigui, donaré tot el que pugui per ajudar el meu equip.—L’any passat no vaig jugar gaire perquè vaig començar la temporada lesionat, per això ara intentaré fer més gols que en temporades anteriors per ajudar l’equip. Encara queden molts partits per davant, catorze enfrontaments són molts, així que intentaré que arribin més dianes.—Serà molt diferent del de la primera volta aquí a l’Estadi, és cert que el meu primer gol va arribar contra ells i intentaré repetir demà. El més important, però, és que sortim allí sense abaixar els braços, que ho donem tot i poguem imposar el nostre ritme de joc si volem puntuar o emportar-nos els tres punts.—Estem a vuit punts d’ells, que tenen més pressió que nosaltres, però mai se sap. Si perds, et tornes a posar en una situació molt complicada. Per això és molt important el partit, hem d’intentar puntuar i, a casa, sortir sempre a guanyar.—Contra qualsevol equip amb qui juguem, sigui el primer o l’últim classificat, hem de donar molta importància al partit i no hem de tenir por del rival. Ara hem de pensar a puntuar a Lleó i després ja vindrà el Huesca, el líder, que segur que serà un partit interessant i amb gols.—Vam tenir un moment molt dolent a meitats de la temporada, vam ser el pitjor equip de la categoria en aquest aspecte però últimament hem millorat. En els darrers sis partits només n’hem encaixat dos i n’hem fet set, són xifres molt bones i hem de seguir així.—Això depèn de nosaltres, dels futbolistes, el Reus pot estar a dalt si seguim així. Si mantenim la dinàmica dels darrers partits a casa, podem lluitar pel playoff, però també sabem que el primer que hem de fer és aconseguir la salvació i després ja lluitarem per estar més amunt.—Tots els gols són iguals, penso que puc marcar en qualsevol moment del partit, tant si guanyem com si perdem. Potser per mi és més important el gol contra el Sevilla Atlético perquè l’equip l’estava buscant molt i va ser clau per poder sumar els tres punts.—El grup és molt bo, tenim una plantilla de bons jugadors i bones persones, això és molt important perquè l’equip funcioni.—Per què no? Estic content amb els companys i la meva família està gaudint de la ciutat. Si hi ha alguna opció i ganes per part de la directiva, per mi sí, em puc quedar aquí.