El Tenerife és un equip perillós a casa però vulnerable quan viatja

Els canaris només han sumat deu punts lluny de l’Heliodoro, encara que juguen contra el segon pitjor local de la categoria

Actualitzada 01/03/2018 a les 18:25

Duel de contrastos el que es viurà aquest diumenge, a partir de les quatre de la tarda, al Nou Estadi. Mesuraran forces dos equips als quals els va molt malament el medi en el qual hauran de saltar a la gespa demà passat. Al Tenerife no li va gens bé jugar lluny de casa seva, i el Nou Estadi s’ha convertit en el pitjor enemic dels tarragonins aquesta campanya. Tot i això, els dos conjunts buscaran sumar tres punts que els permetin agafar aire i allunyar-se de la zona baixa de la taula classificatòria.El Tenerife, que arribarà aquest diumenge a per tres punts que el deixin amb 39, és el sisè pitjor equip quan viatja fora de les Canàries. Només ha estat capaç de sumar deu punts en els catorze desplaçaments que ha realitzat, repartits en dues victòries i quatre empats. Els illencs van golejar al Barcelona B al Miniestadi en la segona jornada del campionat de Lliga (0-3), i també van guanyar a l’Albacete a la 21a jornada (1-2). Els quatre empats van ser a Oviedo, Lorca, Sevilla i Alcorcón. La resta, tot derrotes.Aquests números són els que han impedit al Tenerife poder estar lluitant per les posicions de promoció d’ascens, ja que els punts assolits a casa són prou acceptables. En total, 27 a l’Heliodoro Rodríguez López, repartits en set victòries, sis empats i una única derrota.Si el Tenerife és la cara quan juga a casa, el Nàstic és, sense cap mena de dubte, la creu. Només el Sevilla Atlético ha sumat menys punts que els tarragonins a camp propi. Nou dels sevillans, per onze d’un Nàstic que, per contra, es creix quan viatja lluny del Nou Estadi, on s’ha convertit en el millor equip de la categoria en aconseguir 22 punts, repartits en sis victòries, quatre empats i cinc derrotes.Un punt que sí tenen en comú Nàstic i Tenerife és que els dos equips han viscut canvis d’entrenadors aquesta temporada. El Nàstic ja en porta tres, pels dos del seu rival de diumenge. Mentre que per Tarragona han desfilat Lluís Carreras, Rodri, i ara hi és Nano Rivas, el Tenerife va començar la temporada amb Pep Lluís Martí, però els mals resultats van motivar que, el 4 de febrer, la Junta Directiva canària decidís rellevar-lo per Joseba Etxeberria.