LaLiga exculpa Ike Uche d'arreglar, presumptament, el Levante-Zaragoza

Per la seva banda, la Fiscalia no farà cap pas enrere i l’acusarà de pactar el resultat

Actualitzada 01/03/2018 a les 16:58

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha exculpat a vuit jugadors del Real Zaragoza d'arreglar, presumptament, el Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11, segons va avançar el diari Marca. Els aragonesos es van mantenir a Primera Divisió després d’un partit que, presumptament, hauria estat arreglat.L’ens que presideix Javier Tebas, però, ha enviat un escrit a la Fiscalia en el qual demana que sigui menys dura amb vuit dels futbolistes que militaven a la plantilla del Zaragoza, entre els quals apareix el jugador del Nàstic Ike Uche, sempre segons el diari Marca. La resta són Obradovic, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosic, Boutahar i Lafita. També hi inclou al directiu Francisco Checa. Ara bé, aquest no és un document vinculant, ja que la Fiscalia pot fer-li cas, o no.La mateixa Lliga va demanar per als jugadors dels dos equips, entre els quals s’hi troba l’actual segon entrenador del Nàstic, Xisco Muñoz (que llavors militava al Levante), quatre anys de presó, pels dos que reclamava la Fiscalia.Per altra banda, el Deportivo de la Coruña s’ha alineat amb la petició del fiscal, i segons fonts del club gallec, han demanat una indemnització perquè entenen que aquest partit els va perjudicar i va motivar el seu descens a Segona Divisió A.L’escrit d’acusació presentat pel Deportivo recull que presentarà una prova pericial per concretar el perjudici econòmic que va suposar pel club la pèrdua de la categoria, encara que alguns mitjans apunten que la xifra seria de 15 milions d’euros. El Deportivo està realitzant accions en aquest cas des de l’octubre del 2014 i és curiós que un dels investigats és el tècnic del seu filial, Gustavo Munúa.