Guzzo inicia el camí

El migcampista portuguès va reaparèixer, diumenge, després d’haver estat vui mesos de baixa per lesió

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:03

La lesió de Vítor li obre portes

Futbolista vital en el tram final

Vuit mesos després de patir una lesió al genoll, Raphael Guzzo va tornar a gaudir del futbol aquest diumenge. Contra el Sevilla Atlético, el migcampista portuguès deixava enrere un calvari i un camí carregat de paciència. Garai li va donar gairebé un quart d’hora per tal que tornés a tenir contacte amb la competició en la que era la seva tercera convocatòria des que va rebre l’alta mèdica.Guzzo es va lesionar el menisc de la cama dreta el 22 de juliol passat, en el darrer dia de l’estada de l’equip a Rialp. Pocs dies després va ser operat, estimant-se un temps de recuperació d’uns cinc mesos, i va rebre l’alta el 22 de novembre, dies abans de viatjar a Saragossa. Gairebé tres mesos després d’haver rebut l’alta mèdica, Guzzo va entrar en la seva primera convocatòria. En aquell matx, que va enfrontar els roig-i-negres amb l’Oviedo, el portuguès va sortir a escalfar però es va quedar sense minuts. Mateixa sort va córrer la setmana següent quan, al camp del Numancia, es va tornar a quedar a la banqueta.Guzzo tenia difícil fer-se lloc a un onze on, al mig del camp, Garai ja havia trobat les peces que li funcionaven. A més, el tècnic de Barakaldo tenia tots els futbolistes disponibles, cosa que dificultava la presència del migcampista degut a la llarga nòmina d’efectius en aquesta demarcació.La lesió del seu compatriota Vítor Silva, el qual encara haurà d’estar unes tres setmanes de baixa, es tradueix en una porta oberta per a Guzzo. Vítor és un futbolista molt complicat de suplir degut a la seva experiència i enorme qualitat. Malgrat la llarga llista de migcampistes roig-i-negres, no n’hi ha cap que s’hi assimili. L’únic que té alguna possiblitat, en aquest cas, és Guzzo. El «8» reusenc té qualitat, vocació ofensiva i una gran visió de joc, trets que comparteix amb Vítor Silva.Segurament, a Garai ja li hagués agradat disposar de Guzzo a Pamplona, quan Vítor va abandonar el terreny de joc en llitera. En aquell matx, però, el portuguès no estava a la llista, i va donar entrada a Borja Fernández, un altre dels candidats a fer-se amb la vacant al mig del camp.En el matx d’aquest dissabte al camp de la Cultural Leonesa, Guzzo podria tornar a gaudir de minuts a la segona meitat. Garai sap que pot comptar amb el portuguès per apuntalar el centre del camp i dominar el rival amb la possessió i les combinacions a la sala de màquines, un rol que Vítor Silva havia desenvolupat a la perfecció des del mes de gener, marcant un punt d’inflexió en la dinàmica i l’estat de forma del CF Reus.Garai va exposar, de manera clara, quin era l’objectiu que perseguia quan li va donar entrada davant el Sevilla Atlético. El de Barakaldo volia assegurar la possessió de pilota i tenir control i domini al centre del camp.Guzzo ja va demostrar el potencial que té duent a terme aquesta tasca en els 17 partits disputats amb el CF Reus la passada temporada, 9 dels quals es van repartir en els darrers tres mesos de competició. Amb Natxo a la banqueta, el migcampista portuguès va ser titular en gairebé tots els enfrontaments disputats entre març i juny.