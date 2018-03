S'enfrontarà al Nàstic aquest diumenge

Actualitzada 01/03/2018 a les 18:31

El pròxim rival del Nàstic és el segon equip menys net de tota la Segona Divisió.És així, si es comptabilitzen les cartolines grogues i vermelles que ha vist en el que va de temporada. En una puntuació al joc net, se li atorguen 90 punts, a causa de les 80 cartolines grogues (un punt per targeta) i les cinc vermelles (2 per targeta) que li han mostrat en el que va de campanya. Només el supera el Sevilla Atlético, que en té 94 (78 grogues i vuit vermelles).En aquesta mateixa classificació, el Nàstic apareix com a setzè equip més net de tots els que componen la categoria de plata, ja que ha vist un total de 78 targetes grogues, i dues de vermelles.