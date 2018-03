El Club Gimnàstic fa 132 anys

És el club esportiu més antic d'Espanya

Ja fa 132 anys des d'aquell 1 de març del 1886, quan va néixer el Club Gimnàstic.Ara, és el club esportiu més antic de tot Espanya, una referència per a totes aquelles entitats esportives que volen tenir una continuïtat en el temps.El club gran consta de diverses seccions, com són activitats dirigides, futbol sala, atletisme, patinatge, patinatge artístic, tennis, pilota, tennis taula i gimnàstia rítmica.El president, tal com succeeix a la Societat Anònima Esportiva (el futbol) és Josep Maria Andreu.