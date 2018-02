El delegat del Nàstic dóna l'últim adéu a Quini

Josep Maria Grau tenia una gran relació amb el Brujo, que va morir aquest dimarts

El delegat del Nàstic de Tarragona, Josep Maria Grau, ha donat l'últim adéu a Quini, mític futbolista recordat sempre pels gols que va marcar a l'Sporting de Gijón i al Barça, i que va morir aquest dimarts.Grau, a Facebook, ha penjat una fotografia on apareixen els dos al Nou Estadi i ha donat un missatge clar de com era Quini: «Fa molts anys que ens coneixem i, per a mi, mai vas tenir un no per resposta. Eres humil, senzill i servicial».«Fins sempre, Brujo, et trobaré a faltar», finalitza l'escrit de Grau envers un Quini que també va ser delegat de l'Sporting de Gijón.