'Calígula' de Mario Camus, plat fort dels actes culturals dels Jocs Mediterranis

Des d’abril fins a l'octubre Tarragona i els 15 municipis seus s’ompliran d’història, música, dansa i gastronomia, entre d’altres

Actualitzada 28/02/2018 a les 13:56

Les diferents corrents del Mar Mediterrani seran el fil conductor del Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, un conjunt de propostes per posar en valor el patrimoni comú del territori que es desenvoluparan enguany des del mes d'abril fins a l'octubre tant a Tarragona com a la resta de municipis seus de la competició. Exposicions, concerts, obres de teatre, dansa, activitats de recreació històrica i mostres de cultura popular conformaran l'eix central del programa.La corrent d'història vol recordar l'important llegat del conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. D'aquesta manera el festival de reconstrucció històrica Tarraco Viva es dedicarà en bona part a la temàtica esportiva. D'altra banda, durant l'estiu, Tarragona continuarà transformant i assumint el seu llegat a les sessions fins ara conegudes com Tarragona Història Viva. Al Port de Tarragona es podrà visitar l’exposició de síntesis del Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona. El Festival Terra Ibèrica de Calafell mantindrà l'objectiu de divulgar la cultura dels ibers sota el lema Els jocs a l'antiguitat.La corrent d'espectacles portarà al territori estimulants propostes de dansa, teatre i música. En dansa, els prestigiosos ballarins i coreògrafs Maria Pagés i Sidi Larbi Cherkaoiu, uniran flamenc i dansa contemporània a l'espectacle Dunas, que es podrà veure el 5 de juliol al Teatre Tarragona. D'altra banda, 8 joves ballarins provinents d'Egipte, Marroc, França i Espanya protagonitzen Shapers, una producció que qüestiona la relació entre la ciutat, l'espai públic i els vianants. Aquesta peça coreogràfica es podrà veure el 14 de juliol a la plaça Corsini.En teatre, arribaran al Teatre Tarragona dues grans produccions del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida. Es tracta d'Èdip Rei, de Sòfocles, dirigida per Denis Rafter (9 i 10 de juny), i Calígula, de Mario Camus, dirigida per Mario Gas (16 i 17 de juny).La companyia tarragonina Genovesa Narratives Teatrals portarà a tots els municipis seus dels Jocs l'espectacle familiar Ulissa, una relectura femenina i transgressora de l'Odissea d'Homer.CaixaForum presentarà En un racó del Mediterrani, un espectacle de teatre familiar que pretén conscienciar de la fragilitat del nostre mar i el deure de protegir-lo i també els tallers familiarsOceans i Meduses que, a mode d’ expedició científica, ens descobriran molt més del Mediterrani i les espècies que l’habiten.Pel que fa a la música, a l'oferta musical habitual del territori (amb el Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, el Bouquet Festival, el Festival Altacústic d'Altafulla o les Nits Mediterrànies de Calafell, el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell o el Festival Internacional de Música del Conservatori de la Diputació a Tarragona, entre d'altres), s'afegirà el cicle Ritmes del Mediterrani, a l’Auditori de la Diputació a Tarragona; espectacle visual i musical que combina percussió, amb els músics del conservatori i dansa, amb la Companyia de Roberto Oliván en què es podran escoltar diversos ritmes de diferents punts del Mar Mediterrani. Així, el territori, amb Deltebre Dansa, es farà present també a la ciutat de Tarragona amb motiu dels jocs.El cicle música de proximitat portarà a la TAP, de la mà de la Diputació, actuacions de la Jove Orquestra i Banda Simfònica dels conservatoris de la Diputació i l’actuació de l’Orquestra Camera Musicae.Així mateix, la música que es podrà escoltar en el moment d’entrega de les medalles dels jocs, ha estat composta pel professor del conservatori de la Diputació, Antoni Sebastià.La corrent de tradicions permetrà posar en valor la riquesa cultural i tradicional del territori i donar-la a conèixer als visitants. Els castells i les colles tarragonines seran protagonistes d’una exposició al Port de Tarragona. A les habituals festes majors de tot el territori s'hi sumarà la màgia de la revetlla de Sant Joan, que se celebrarà en plena competició dels Jocs. I cal no oblidar la 27a edició del Concurs de Castells, que enguany tindrà lloc els dies 30 de setembre i 6 i 7 d'octubre repartida entre Tarragona i Torredembarra, així com actuacions de les colles castelleres a les diferents seus dels jocs.La corrent d'exposicions portarà a Tarragona l'exposició Miguel de Cervantes o el desig de viure, produïda per Acción Cultural Española (AC/E) i el Instituto Cervantes, que mostra els llocs que va recórrer Cervantes pel Mediterrani a través del treball fotogràfic de José Manuel Navia. Calafell rendirà homenatge a l'escriptor i editor Carles Barral amb una mostra sobre la relació de la poesia amb el Mar Mediterrani i, d'altra banda, el Centre d’Art portarà al Port de Tarragona una exposició sobre l'escriptura al Mediterrani. Una mostra sobre el VII Centenari de l'Arxiu de la Corona d'Aragó destacarà la importància d'aquest arxiu per a la història dels països de la riba Mediterrània. Una exposició fotogràfica del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat mostrarà la riquesa cultural i històrica d'aquestes localitats.El Museu d’Art Modern de la Diputació ens presenta una exposició especial de Josep Guinovart. On conflueixen la mar i la terra, que posa de relleu dos dels eixos fonamentals que configuren l’Univers Guinovart: les Terres de Ponent i la mar Mediterrània.Per altra part, i com a producció pròpia de l’Escola d’Art de la Diputació podrem veure l’exposició Mar de lletres que ens presenta els diferents mètodes d’escriptura que s’han creat i usat a les ribes del mediterrani durant més de 5.000 anys d’història. Posteriorment aquesta exposició esdevindrà itinerant en el marc del programa de la Diputació i podrà ser visitada pels ciutadans dels diversos municipis de la demarcació i de Catalunya.Igualment els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior de l’Escola d’Art han creat diversos dissenys per aplicar a la mostra Tarracvs Parade i s’encarreguen de decorar-ne tres d’ells.L’Obra Social la Caixa presentarà a Reus i Vila-seca Gènesi, Sebastião Salgado, Art al Carrer, una mostra de 38 fotografies de gran format que mostren el treball de Salgado a mode de mosaic increïble en què la natura s’expressa en tota la seva grandesa. A CaixaForum, dues propostes expositives diferents: Experiment Any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? una mostra per explorar, des del punt de vista científic, quins seran els probables escenaris de futur en el segle XXI i Pintura Flamenca i Holandesa del Museu de Ginebra, una selecció d’obres dels segles XVI i XVII.La corrent del pensament vol obrir un espai de reflexió sobre el Mediterrani i la cultura. Ho farà, entre d'altres, mitjançant un Cicle de cinema (2-8 juny), en el qual se celebraran debats al voltant de les obres cinematogràfiques sobre la realitat contemporània de la Mediterrània, subratllant el valor de la cultura i la diversitat cultural com element essencial per al diàleg, el coneixement i la convivència. Tarragona també acollirà les jornades Smart Heritage de les patrimoni. La Universitat d'Estiu de la Universitat Rovira i Virgili també obrirà una finestra al pensament a l'entorn al Mediterrani.La gastronomia protagonitzarà la corrent que reivindicarà la importància d'aliments com el pa, el vi i l'oli d'oliva a la dieta Mediterrània. Les jornades Tarraco a Taula, en el marc de Tarraco Viva, compliran les expectatives dels paladars més exigents i el Museu del Port oferirà maridatges d’història amb vins singulars de la DO Tarragona. La cuina mediterrània també està molt present en jornades gastronòmiques com les dels Ranxets, a Torredebarra; el romesco o la galera, a Cambrils o l'arròs, a Calafell. A CaixaForum, també serà possible descobrir els secrets gastronòmics de l’antiga Grècia a través dels tallers Deïpnon: menjar a la grega i el showcooking La cuina grega en directe!La corrent de la pirotècnia reivindicarà la rellevància dels focs artificials com element imprescindible de la festa a la riba Mediterrània. El Concurs Internacional de Focs Artificials tornarà a omplir el cel de Tarragona de colors a principis del mes de juliol. El 14 d'agost Salou disparà una nova edició del Castell de Focs de la Mare de Déu d'Agost. Per últim, la Pobla de Mafumet oferirà un piromusical especial dels Jocs del Mediterrani de la mà i veu d’artistes tarragonins.Les activitats començaran el 19 d’abril amb un acte inaugural al Teatre Tarragona i es tancaran el 27 d'octubre amb un concert al mateix recinte, que rememorarà els sons del Mediterrani des del jazz.El Programa Cultural, coordinat per l'Ajuntament de Tarragona, és el resultat de la col·laboració de totes les administracions públiques implicades en el Comitè Organitzador Tarragona 2018: el propi ajuntament, el Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, a més dels ajuntaments dels municipis seu.Les properes setmanes es donarà a conèixer el calendari complet i definitiu de les activitats.