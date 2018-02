Ruiz de Galarreta, un mes de baixa en lesionar-se contra el Nàstic

Té una lesió a la seva cuixa esquerra

Actualitzada 27/02/2018 a les 10:43

No només el Nàstic, amb les lesions de Javi Márquez i de Fali, va sortir mal parat del partit del Mini Estadi d'aquest dissabte, contra el Barcelona B.El propi Barça B va veure com un dels seus futbolistes havia de ser substituït. Íñigo Ruiz de Galarreta, als 33 minuts de joc, va abandonar el terreny de joc, entrant per ell Galou.Segons el comunicat mèdic facilitat pel FC Barcelona, De Galarreta pateix una lesió en el semimembranós de la cuixa esquerra i, segons les estimacions del club blaugrana, haurà de romandre entre tres i quatre setmanes de baixa.Ruiz de Galarreta ha estat un futbolista fix per a Gerard López, ja que ha disputat un total de 21 enfrontaments en Lliga, 20 d'ells com a titular.Cal recordar que avui el Nàstic ha d'informar de la lesió d'un Javi Márquez que va patir una punxada a l'adductor esquerre i que està pendent dels resultats de les proves que li van realitzar ahir.Pel que fa a Fali, només se li van carregar els bessons i no ha de tenir problemes per tornar demà als entrenaments. L'equip avui, tal com va succeir ahir, té festa.