Javi Márquez podria recuperar-se a temps pel partit de Granada

El centrecampista del Nàstic estarà en el dic sec per culpa d’una lesió muscular a l’adductor llarg de la cama esquerra

Actualitzada 27/02/2018 a les 19:30

Javi Márquez estarà, com a mínim, dues setmanes de baixa amb el Gimnàstic de Tarragona. El centrecampista grana, segons detalla l’informe mèdic facilitat pel club, pateix una lesió muscular a l’adductor llarg de la seva cama esquerra de grau 1. Aquesta lesió es va produir durant el partit que els tarragonins van disputar aquest passat dissabte al Mini Estadi, davant del Barcelona B. La seva participació contra el Tenerife està completament descartada, però des del club grana confien que pugui arribar al duel de Granada, d’aquí a dues jornades.Javi Márquez es va retirar del terreny de joc quan s’havien disputat 22 minuts de partit, encara que feia una bona estona que es queixava, i tothom podia apreciar al camp que alguna cosa li passava al centrecampista. Es va provar, però va veure clarament que no podia continuar, amb què va decidir dir «prou» i demanar el canvi. El seu relleu va ser un Maikel Mesa que va obligar a Nano Rivas a variar una mica el dibuix. Tot i que Mesa també és centrecampista, el seu perfil és molt més ofensiu que el de Javi Márquez i, per aquest motiu, la idea inicial de Nano va canviar sensiblement.La baixa de Javi Márquez de cara al partit de diumenge al Nou Estadi contra el Tenerife (quatre de la tarda) és molt important. Primer, perquè s’ha convertit en un fix en el centre del camp. Segon, perquè no hi ha cap jugador a la plantilla que tingui les seves mateixes característiques. I, tercer, perquè és un dels futbolistes amb més pes específic a l’equip tot i ser un dels nouvinguts en aquest mercat d’hivern.L’altre futbolista que va sortir mal parat del partit al Mini Estadi va ser Fali, que va haver de ser substituït quan mancaven dinou minuts pel final perquè va patir una sobrecàrrega muscular. La seva participació no perilla en cap moment, ja que no apareix a l’informe mèdic i, a més, està previst que avui entreni amb total normalitat amb la resta de la plantilla, en el dia del retorn dels jugadors als entrenaments després de gaudir de dos dies de festa.Amb la baixa de Javi Márquez, i tenint en compte que Fali i Sergio Tejera són titulars indiscutibles, falta una peça en el 4-3-3 que dibuixa Nano Rivas sobretot en els partits de casa. Buscant la versió més ofensiva, Maikel Mesa o Juan Muñiz (que endarreriria la seva posició), serien dues opcions més que factibles. Si Mesa fos l’escollit, Muñiz continuaria jugant a un dels extrems, preferiblement al dret, que és on a ell li agrada actuar per poder entrar cap a dins. Si fos Muñiz, llavors tocaria buscar un extrem que acompanyés a Tete Morente i a Manu Barreiro a la punta d’atac.També sorgeix una altra opció, que sorprendria més, sobretot perquè aquest futbolista no està tenint protagonisme. Es tracta de Javier Matilla, fitxat aquest mercat d’hivern, i que ha perdut protagonisme en les darreres jornades després d’haver tingut alguns minuts en la seva arribada a Tarragona.