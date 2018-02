Dejan Lekic, gol i reivindicació des de la banqueta roig-i-negra

El davanter serbi ha anotat tres de les seves cinc dianes quan Garai li ha donat minuts com a revulsiu

L’Estadi, el seu escenari

Només un penal transformat dels cinc que s’han xutat aquest curs

Per segon partit consecutiu, Dejan Lekic va sortir a la segona meitat per reivindicar-se i anotar un gol vital per a que el CF Reus declinés la balança a favor seu. Contra el Lorca, el davanter serbi va tancar la golejada anotant el 3-0. Dues setmanes després, diumenge contra el Sevilla Atlético, la diana del punta servia per obrir una llauna que es preveia impossible.Després d’imposar-se al filial sevillista, Artiz López Garai explicava que era ben conscient que Lekic «pot aportar 35 o 40 minuts de més qualitat que sortint d’inici». Les paraules del tècnic basc no són arguments per explicar la suplència del serbi, sinó que són una fidel explicació de la realitat. De les cinc dianes que ha anotat Lekic aquest curs, tres d’elles les ha aconseguit sortint des de la banqueta. A més, tret del gol gairebé intranscendent davant el Lorca, cada vegada que el punta ha trobat la xarxa de la porteria, ha suposat desencallar el matx per als reusencs.Contra l’Albacete, Lekic va tornar a tenir minuts després d’haver estat de baixa per lesió. El davanter serbi va sortir a la segona meitat per anotar el definitiu empat a un que suposava sumar un punt en un partit complicat per als roig-i-negres. Guió gairebé calcat el que va escriure, diumenge, davant el Sevilla Atlético. Garai li va donar entrada al segon temps per sumar dues puntes i revolucionar el partit. La grada ja ho havia fet en veure escalfar el serbi. En la primera pilota que va tenir, Lekic va aplanar el camí cap a la victòria.López Garai no podia amagar que el vestit de revulsiu li queda a mida a Lekic. Amb cinc gols, el serbi s’alça com a màxim realitzador del conjunt roig-i-negre empatat amb Ledes. Una dada de la qual el tècnic tampoc podia escapar-se: «Si continua trucant a la porta amb gols, al final haurà de ser titular», va haver de reconèixer Garai.Les cinc dianes sumades per Lekic han arribat amb partits a l’Estadi Municipal. A més dels ja mencionats, el serbi també ha trobat el premi del gol en el matx contra la Cultural (1-1) i el Barça B (2-1). A més, aquest diumenge Lekic es va convertir en el primer jugador de la plantilla roig-i-negre en anotar a l’Estadi en dos partits consecutius.Aquest mèrit li va durar uns minuts, ja que Fran Carbia s’hi va voler sumar. Després d’haver anotat el seu primer gol de la temporada davant el Loca, en la darrera jornada que s’havia disputat al feu roig-i-negre, Fran va tornar a veure porteria, diumenge, contra el Sevilla Atlético. Curiosament, el davanter tarragoní va anotar havent sortit, igual de Lekic, des de la banqueta.Fran Carbia i Dejan Lekic han estat els únics jugadors del CF Reus que han marcat gol en partits en els quals no havien estat titulars. Una dada que demostra, també, una manca de gol i de reacció del conjunt reusenc. Només en tres enfrontaments la diana ha arribat des de la reserva.Tot i els marcadors més recents a l’Estadi, que deixen una global i sorprenent xifra de cinc gols en dos partits, s’ha posat de manifest un dels punts negres del conjunt reusenc. Els onze metres són més càstig per a l’equip de la capital del Baix Camp que per al rival que rep la pena màxima. Davant el Sevilla Atlético, Gus Ledes va fallar el quart penal de la temporada en el que era el cinquè intent dels roig-i-negres combinant la lliga i la Copa. Només Vítor Silva ha estat encertat des dels onze metres. El portuguès va transformar el seu llançament, tot just fa dues jornades, a casa contra el Lorca, que suposava el 2-0. El primer i únic gol de penal dels roig-i-negres. Querol va desaprofitar la primera opció en la segona jornada, en el derbi disputat a l’Estadi Municipal contra el Nàstic, una errada que va costar dos punts. Poques setmanes després, dos penals més es van escapar en un sol partit. Davant l’Sporting de Gijón, a la Copa del Rei, Edgar Hernández i Álex Menéndez van fallar els seus intents des del punt fatídic, deixant el Reus fora de la competició. El penal fallat per Ledes aquest diumenge ha estat l’únic que no ha tingut conseqüències negatives per a l’equip.