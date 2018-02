Alerta groga a cinc jugadors del Nàstic

Fali, Xavi Molina, Javi Jiménez, Suzuki i Tejera estan apercebuts i, si veuen una cartolina diumenge, no viatjaran a Granada

Suzuki i Tejera

El defensa central Mohammed Djetei, el centrecampista Javi Márquez, l’extrem Dumitru Cardoso i el davanter centre Álvaro Vázquez causaran baixa aquest cap de setmana en l’enfrontament que el Gimnàstic de Tarragona disputarà contra el Tenerife al Nou Estadi (quatre de la tarda). Tots ells, es perdran el duel per lesió.Djetei està acabant la seva posada a punt després de trencar-se els lligaments del genoll, Dumitru i Álvaro en tenen per a un parell o tres setmanes per les seves respectives lesions musculars, i Javi Márquez està pendent dels resultats de les proves que li van realitzar ahir per determinar quant de temps haurà de romandre en el dic sec per la punxada que va patir en l’adductor de la cama esquerra. En principi, cap d’aquests quatre jugadors hauria d’arribar en plenes condicions, o arribaran molt justos, al duel que la pròxima setmana el Nàstic disputarà al Nuevo Estadio de los Cármenes contra el Granada i, per tant, qualsevol altra baixa ja seria per a tornar a preocupar-se per la infermeria.Fins a cinc futbolistes estan apercebuts de sanció al Nàstic i, si qualsevol d’aquests cinc jugadors veiés la cartolina groga contra el Tenerife diumenge, es perdria automàticament el duel davant del Granada. Es tracta de Fali, Xavi Molina, Javi Jiménez, Daisuke Suzuki i Sergio Tejera. Els dos primers han vist nou cartolines en el que va de temporada (set de les de Fali, amb el Barça B), mentre que a la resta els n’han mostrat quatre.Qualsevol cartolina que puguin veure davant dels canaris, podria ser molt negativa pel Nàstic, depenent de quin jugador la veiés. Per exemple, si Fali i Molina són amonestats, César Arzo i Julio Pleguezuelo podrien ser la parella de centrals a Granada, però Nano hauria de recórrer a un «oblidat» per ell per jugar de pivot, com és un Jon Gaztañaga que es quedaria sense recanvi en aquesta posició. Si fos Javi Jiménez el que veiés la cartolina, el problema seria menor, ja que Abraham compleix a la perfecció en el carril esquerre de la defensa.Suzuki té poques possibilitats de jugar, però una altra baixa sensible seria la de Sergio Tejera. El centrecampista barceloní ja ha entrat en dinàmica competitiva, i va ser titular contra el Barça. No poder comptar amb ell i amb Javi Márquez seria un luxe que no es podria permetre a hores d’ara el Nàstic.