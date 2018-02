Mor a Reus el fill de Kubala

Branko tenia 69 anys i és el gran dels fills del mític futbolista

Branko Kubala, fill del mític jugador del Barça Ladislao Kubala, va morir aquest diumenge a Reus.Als seus 69 anys, era el fill menor de Kubala i també va fer carrera en el món del futbol.Es va formar al Betis i al Milán, i va militar a les files de l'Espanyol on, precisament, l'entrenador era el seu pare, durant la temporada 1964-65.Després d'aquesta campanya, també va militar al Sabadell i va marxar als Estats Units per viure una aventura diferent. En el seu retorn va passar per equips com el Cartagena, el Sant Andreu o l'Atlético Malagueño.Des de ja fa alguns anys romania a la Residència Sociosanitària Monterols.