LaLiga demana 4 anys de presó pels acusats d'arreglar el Levante-Zaragoza, entre ells Uche i Xisco

Mentre que el fiscal demanava dos anys, LaLiga els duplica, amb el perill real que representa d’entrar a la garjola

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:56

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) va demanar ahir quatre anys de presó per a tots els acusats d’arreglar el Levante-Zaragoza de l’any 2011. Llavors, els jugadors del conjunt aragonès haurien rebut del propi Real Zaragoza per donar-los als jugadors del Levante, amb l’únic objectiu que aquests es deixessin perdre el duel perquè els aragonesos poguessin salvar-se.Entre els jugadors del Levante, s’hi trobaven Xisco Muñoz i Ike Uche, actual segon entrenador i davanter del Nàstic de Tarragona. També hi havia, entre altres molts futbolistes, Manolo Reina, porter del Nàstic fins la temporada passada i actual meta del Mallorca.El fiscal va decidir acusar, fa dues setmanes, a tots els jugadors, als dels dos equips, per igual, demanant per a ells dos anys de presó i sis més d’inhabilitació per a qualsevol pràctica relacionada amb el món del futbol. La novetat és que aquest dilluns LaLiga ha demanat quatre anys, que és la màxima presó per a casos de corrupció esportiva.En l’escrit, l’ens esportiu també reclama una multa que ascendeix a 2,9 milions d’euros per als acusats, una quantitat que supera la demanda de la fiscalia. LaLiga també demana presó a Agapito Iglesias i Francisco Javier Porqueras, president i conseller delegat del Zaragoza llavors, respectivament.Els jugadors acusats són Miguel Pallardó, Munúa, Héctor Rodas, Rafael Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Christian Stuani, Wellington Alves, Jefferson Montero, Robusté, Javi Venta, Reina, Felipe Caicedo, Vicente Iborra, Xisco Muñoz, Sergio Ballesteros, Juanfran García i David Cerrajería per part del Levante; i, pel que fa al Zaragoza, Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Ponzio, Gabi, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Uche, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nicolás Bertolo, Said Boutahar i Ángel Lafita, a banda del que llavors era l’entrenador de l’equip, el mexicà Javier Aguirre.