La Part Alta, escenari d'una competició de curses d'orientació

És una prova de la Mediterranean Open Championship

Actualitzada 25/02/2018 a les 23:06

Durant aquest cap de setmana, les comarques tarragonines van acollir la disputa de la Mediterranean Open Championship, una competició de curses d’orientació que es du a terme en diverses etapes. Ahir, els carrers de la Part Alta de Tarragona van acollir la darrera d’aquestes, una cursa en la modalitat sprint, una modalitat en la qual els participants han de trobar diversos punts de la ciutat per a poder completar el recorregut. La disputa de la Mediterranean Open Championship es va iniciar dijous passat a la llera del Francolí, i va tenir, com a fase destacada, l’sprint nocturn que es va realitzar a Montblanc el divendres. La cita era puntuable per a la XIV Copa Tarragona d’Orientació.