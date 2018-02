Javi Márquez encén les alarmes

El centrecampista es va lesionar de l’adductor esquerre a i avui se li realitzaran proves, mentre que Fali només estava carregat

Actualitzada 25/02/2018 a les 21:46

Un altre canvi

Nou contratemps per a un Gimnàstic de Tarragona que perdrà a un dels seus titularíssims de cara a l’important duel del pròxim diumenge al Nou Estadi contra el Tenerife (quatre de la tarda).Javi Márquez entrarà a la infermeria després de lesionar-se aquest dissabte al Mini Estadi contra el Barcelona B. El centrecampista va notar molèsties quan havia passat un quart d’hora de partit, es va provar, però va veure que no podia seguir. El migcampista arribat durant aquest mercat d’hivern pateix una lesió en l’adductor de la cama esquerra. Avui se li realitzaran les proves oportunes, però el més normal en aquest tipus de lesions és que un parell o tres de setmanes (si el trencament és petit) s’hagi de quedar a la graderia.Márquez va notar una punxada i ell mateix, tot un veterà, va notar que no podia més. Va fer bé, ja que si hagués continuat jugant el resultat de les proves d’avui segurament hauria estat molt pitjor, ja que el trencament muscular hauria estat molt més gran. Maikel Mesa va ser el seu substitut, però el canari no va estar al nivell de principis de temporada, tal com li està succeint en els darrers dos mesos.Amb la marxa de Javi Márquez del camp es va trencar una medul·lar en la qual l’acompanyaven el ja indiscutible Fali i un Sergio Tejera que s’estrenava com a titular després de superar la darrera lesió. Fali també va ser protagonista, pel mateix motiu que Javi Márquez.L’ex del Barcelona B també va obligar a Nano a moure banqueta. Quan faltaven vint minuts per concloure l’enfrontament, el centrecampista defensiu va patir problemes musculars. Va ser simplement una sobrecàrrega, i la seva participació, tant en els entrenaments de la setmana com en el partit de diumenge no perilla ni una engruna.César Arzo va ser l’alternativa per la qual es va decidir un Nano Rivas que va avançar la posició de Xavi Molina a la de mig centre defensiu, i va situar a Arzo al costat de César Pleguezuelo.