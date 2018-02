Els jugadors del Nàstic gaudeixen de dos dies de festa

Nano Rivas ha decidit que avui i demà no entrenin, amb vistes al partit de diumenge al Nou Estadi contra el Tenerife (16 hores)

Actualitzada 26/02/2018 a les 10:53

La plantilla del Gimnàstic de Tarragona gaudeix avui i demà de jornada festiva. Així ho ha decidit Nano Rivas, tècnic del primer equip, el qual ha pres la determinació que aquesta setmana els futbolistes doblin la seva jornada festiva.Els futbolistes del primer equip del Nàstic van jugar aquest dissabte al Mini Estadi contra el filial del FC Barcelona, empatant a un gol, i van entrenar diumenge, en una sessió de recuperació per als titulars i més exigent per a aquells que van participar poc o res en el partit davant del Barça B.Amb dilluns i dimarts de festa, els futbolistes tornaran a l'acció dimecres, com sempre, a l'annex i al Nou Estadi. Entrenaran també dijous, divendres i dissabte per preparar el partit de diumenge, a Tarragona, contra el Tenerife (16 hores).La importància que té guanyar als canaris és cabdal, després que el Nàstic s'hagi instal·lat a la divuitena posició de la taula classificatòria de Segona A, la primera que donaria dret a la permanència. Són quatre punts els que separen el Nàstic de l'infern, una distància massa curta que els de Nano Rivas volen ampliar el més aviat possible.