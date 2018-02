El Camp d'Esports de Lleida ho té tot a punt per a la Supercopa de Catalunya

Ahir es va presentar la tercera edició d’un partit que jugaran Barça i Espanyol el pròxim 7 de març a partir de tres quarts de set de la tarda

La tercera edició de la Supercopa de Catalunya la disputaran els primers equips del FC Barcelona i el RCD Espanyol el proper dimecres 7 de març al Camp d’Esports de Lleida, a partir de tres quarts de set de la tarda, en un duel retransmès en directe per Tv3.El claustre de la Seu Vella de Lleida va acollir, aquest dilluns, la presentació d’un esdeveniment que, per al president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Andreu Subies, serà un èxit ja que «s’ha fet un esforç conjunt tant per part de la delegació de Lleida de la Federació com de l’Ajuntament». Per a Subies, «és molt important apropar el futbol català al territori. Sempre hem valorat portar aquesta competició arreu de Catalunya, i aquest any no n’és una excepció».«Primer va ser Girona, després Tarragona i ara Lleida. Per això vull agrair a tothom l’esforç que ha fet perquè aquest partit es pugui jugar aquí. No és gens senzill trobar dates en el calendari, però amb l’ajuda de tots ha estat possible», va continuar explicant un Andreu Subies que va prometre «fer el necessari perquè sigui un gran espectacle; hi ha un títol en joc, però ha de servir perquè en gaudeixi tothom».Segons va detallar Subies, «la promoció d’entrades entre els federats i els clubs de Lleida ha estat tot un èxit, tant com per a la resta de persones vinculades a la Federació d’arreu de Catalunya». Durant el partit hi haurà força presència de les campanyes que abandera la FCF, com per exemple Gràcies pel vostre suport, o Prou Violència al futbol. Diferents jugadors de clubs de la ciutat de Lleida saltaran al terreny de joc amb els jugadors i l’equip arbitral, mostrant pancartes a favor d’aquestes campanyes.El directiu responsable del futbol formatiu blaugrana, Xavier Vilajoana, va apuntar que «és una competició que ens apassiona jugar-la, ja que és al Copa del nostre país. L’afrontarem amb moltes ganes i il·lusió, i no ens condicionarà el fet de tenir un partit important la setmana posterior. Volem que la gent gaudeixi del duel, i nosaltres intentarem guanyar-lo».Per la seva banda, el vicepresident de l’Espanyol que va assistir a l’acte, Carlos García Pont, va agrair «a la Federació i a l’alcalde de Lleida ajudar a què es pugui dur a terme el partit», el qual, segons ell, «no deixa de ser una festa del futbol català». «Volem desempatar el palmarès i, això, vol dir guanyar la Copa», va sentenciar. I és que una de les dues darreres edicions se la va emportar el Barça i, l’altra, el conjunt periquito.Xavier Estrada Fernández serà l’àrbitre encarregat de dirigir l’enfrontament. També va estar present a l’acte, i va comentar que «com a lleidatà, aquesta Supercopa em fa especial il·lusió, i agraeixo a la Federació que hagi pensat en mi per xiular a dos clubs d’alt nivell a casa nostra. Segur que veurem un gran partit i un bon espectacle, esperem veure el camp ple».En el seu torn, el president del Lleida Esportiu, Albert Esteve, va declarar que esperava que «els dos equips se sentin a gust i que s’ompli l’estadi».Finalment, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va assegurar que «amb les més de 150.000 llicències que té la Federació Catalana de Futbol, és un exemple a l’hora de gestionar entitats privades en el conjunt de la societat civil catalana. Els canvis que hi ha hagut en la gestió del futbol català en els últims anys, l’han convertit en tot un referent».