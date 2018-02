Albert Moreno i Mireia Sosa s'enduen la Mitja Marató de Cambrils

Prop de dos mil participants van prendre part en la cita cambrilenc

Actualitzada 25/02/2018 a les 23:01

Albert Moreno i Mireia Sosa van ser els vencedors de la Mitja Marató de Cambrils, que aquest diumenge va recórrer part de la localitat del Baix Camp. La plaça de l’Ajuntament va esdevenir el punt de sortida i arribada de la cita, a més d’acollir les cerimònies d’entrega de trofeus. La cursa, que tenia un recorregut de 21 quilòmetres i un altre de 10 quilòmetres, a més d’una cursa roller per a patinadors en línia, va aplegar prop de dos mil participants.Moreno es va imposar en la categoria absoluta masculina, completant el recorregut amb un temps d’1:09:08. El segon classificat va ser Erik Merino, amb un temps d’1:11:37, i Jordi Uró va completar el podi masculí en tancar la seva participació amb un temps d’1:12:37. En la categoria femenina, Mireia Sosa es va alçar en el calaix més alt del podi amb un temps d’1:22:14. La van acompanyar Pilar Rius, segona classificada amb 1:23:26, i Jackeline Gómez, que va aturar el cronòmetre en 1:30:01.En la modalitat de 10 quilòmetres, Abderrazak Samaoui es va alçar com a guanyador amb un temps de 0:32:44. Abel Carretero, aturant el cronòmetre en 0:33:16, i Roger Sánchez, que va signar un temps de 0:34:10, el van acompanyar al podi. En categoria femenina, la vencedora va ser Paula Adriana, aturant el cronòmetre en un temps de 0:39:27. La segona classificada van ser Katherine Jane, amb un temps de 0:0:39:31, mentre que i Isabel Jiménez va finalitzar tercera amb un temps de 0:41:30.Una de les característiques diferencials de la Mitja Marató de Cambrils és que compta amb un recorregut per a rollers, patinadors en línia que gaudeixen d’un recorregut propici a causa del poc desnivell. El vencedor en categoria masculina va ser Francisco Hitos, amb un temps de 19 minuts i 50 segons, mentre que en la femenina va ser Marta Sánchez, que va aturar el cronòmetre en 21 minuts i 25 segons.