Torna la Marea Grana

Més de 800 persones van donar suport el Nàstic al Mini Estadi

Actualitzada 25/02/2018 a les 10:40

El Nàstic no va estar sol ahir en el partit disputat al Mini Estadi contra el Barça B. Fins a 800 aficionats tarragonins van desplaçar-se a la ciutat condal per donar suport al seu equip en un partit clau per fugir del descens. Tot i l'empat a 1, els aficionats grana no van deixar d'animar en cap moment.