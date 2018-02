Tarragona acull el tercer campionat espanyol de Pole

Durant el cap de setmana el Palau de Congressos ha acollit aquest campionat

Tarragona es va convertir, al llarg d’aquest cap de setmana, en la capital estatal del Pole, un esport conegut per les danses i acrobàcies realitzades en la barra fixada horitzontalment. El Palau de Congressos va acollir el III Pole Sport Championship, el campionat d’Espanya d’aquest esport. Al recinte tarragoní es van poder veure diferents categories de Pole, com són Pole Sport, Artistic Pole, Ultra Pole i Parapole. Al tractar-se d’una competició oficial, organitzada per la Federació Espanyola de Pole Sport, els vencedors de diverses categories van obtenir un premi molt especial. Així, els vencedors en cadascuna de les categories representaran Espanya en el proper campionat mundial de Pole.