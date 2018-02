Lekic retorna el somriure a l'Estadi

Un gol del davanter serbi ha desencallat un matx en el qual el Sevilla Atlético ha complicat, i molt, les coses al CF Reus

Actualitzada 25/02/2018 a les 22:14

El CF Reus ha sumat la segona victòria consecutiva a l’Estadi Municipal per primera vegada aquesta temporada. En un partit espès dels roig-i-negres, sobretot a la primera meitat, Lekic ha obert la llauna al segon temps i Fran Carbia ha sentenciat en la darrera jugada del matx. El Sevilla Atlético no s'ha amagat en cap moment, i ha aconseguit embogir el partit per intentar sorprendre a l’esquena de la defensa local. Sense Vítor, el Reus no ha pogut marcar diferències al mig del camp i li ha costat trobar el premi de la porteria davant un rival molt rocós en l’àrea pròpia.Des del primer moment, el partit ha donat pistes que res tindria a veure amb el duel del Lorca. Tot i visitar la capital del Baix Camp en la última posició, el Sevilla Atlético ha sortit amb un plantejament atrevit, conscient que tenia molt més a guanyar que a perdre. Pressió avançada, velocitat a l’hora de sortir al contracop i molt contundent en defensa. Quan el CF Reus tenia l’esfèrica preferia arriscar en combinacions que jugar-la en llarg i regalar-la. Malgrat que les primeres ocasions han caigut del costat visitant, amb xuts que no han suposat cap problema per Edgar Badia, la més clara l'ha tenir Querol al quart d’hora. Entrant a l’àrea des de l’extrem esquerre, el seu xut després de retallar dins la zona de càstig ha sortir molt tou i Ondoa ha pogut aturar-lo sense problemes.Sort n'ha tingut el conjunt roig-i-negre de les imprecisions del Sevilla Atlético en zona atacant. Un xut de falta directe de Curro des de la zona de tres quarts, que Badia ha enviat a córner després d’una gran estirada, ha estat la millor ocasió dels visitants. La rèplica reusenca l'ha protagonitzat Gus Ledes amb un penal fallat. Querol ha provocat la pena màxima al minut 35’ de joc, però Ondoa, molt encertat, ha endevinat el xut del portuguès des dels onze metres. El CF Reus no s'ha desanimar, tot i acusar la falta de precisió dins l’àrea. Amb calma i possessió, els d’Artiz López Garai han buscat trencar la igualada sense premi. Ni Máyor fent-se lloc a la petita, ni Querol apareixent per l’extrem i Yoda amb les seves diagonals han trobat la xarxa defensada per Ondoa.Sense cap dominador del partit, tot i que el Reus ha protagonitzat més arribades perilloses, l’enfrontament amenaçava en trencar-se. Els roig-i-negres han trobat a faltar Vítor en alguns moments, quan més necessari era tenir els llums encesos en el mig del camp. El Sevilla Atlético continuava fent mal trobant espais a l’esquena d’Olmo i Atienza, molt avançats en els instants de possessió del seu equip. A l’hora de partit, Badia ha hagut de brillar per aturar una rematada de Pozo des del cor de l’àrea i, pocs minuts després, Curro ho intentava amb un xut creuat des de la frontal que marxava més enllà del pal dret del porter reusenc.Davant la dificultat de trencar la barrera andalusa i, gairebé vivint en camp contrari, Garai ha decidit sumar efectius en atac amb l’entrada d’un Lekic recolzat pels crits d’ànim de l’afició, que ha corejat el seu nom en trepitjar la gespa. Al minut 69’, el davanter serbi ha obert la llauna amb una gran rematada des del vèrtex dret de l’àrea petita. Máyor, des de l’esquerra, li ha servit en safata de plata una pilota deliciosa per a què Lekic la baixi amb el pit i afuselli Ondoa.Lluny d’arronsar-se, el Sevilla Atlético ha continuat buscant la porteria de Badia a la recerca de l’empat. Guzzo ha tornat a gaudir del futbol per primer cop a la temporada, ajudant els locals a tenir més pilota al mig del camp, però Curro ha fet sonar les alarmes amb un gran xut de falta que ha sortit fora després de tocar el pal esquerre de la porteria de Badia. El matx començava a descontrolar-se, tot i que amb Guzzo al centre del camp, el Reus ha tingut més la pilota i intentava posar calma. El Sevilla Atlético, però, ha continuat amb el seu pla de partit, pressionant amunt per intentar recuperar la pilota en zona de perill per als reusencs.Quan més a prop es trobava el final del partit, més desitjava el Reus que aquest arribés. El filial Sevillista ha anat amb tot, tornant boig l’enfrontament. Els andalusos han aconseguit forçar errors a l’equip d’Aritz López Garai en camp propi, que s'ha hagut d’esforçar per treure aigua. El Sevilla Atlético creava perill amb combinacions a la frontal i centrades que, per sort, no han trobat rematador. El CF Reus ho ha intentat a la contra, però voler córrer no ha ajudat els locals, que han perdut la pilota a causa d’errors i imprecisions en les passades.Amb el partit agonitzant, el Sevilla Atlético s'ha quedat amb un home menys després que Carlos Fernández veiés dues grogues en dos minuts. Una decisió molt rigurosa d’un col·legiat que ha estat poc encertat al llarg del matx. Tot i quedar-se amb deu, el filial sevillista ha amenaçat els tres punts reusencs fins al darrer sospir.El conjunt andalús ha pogut empatar amb un córner al descompte. Ondoa ha pujat a rematar i Badia s'ha hagut de lluir per evitar la igualada, llençant-se a terra en una pilota dividida. A la contra, i sense porter, Lekic l'ha cedit per Guzzo, però un defensa ha tret el xut del portuguès des de sota els pals de la seva porteria. Amb rebots, el refús li ha caigut als peus de Fran Carbia que, amb un xut creuat, ha tancat el marcador i el partit.