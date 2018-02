Torna la Pole Sport Championship a Tarragona

Durant aquest cap de setmana el Palau de Congressos acull la tercera edició d’una de les competicions esportives més dures

Actualitzada 24/02/2018 a les 10:52

Tarragona serà seu Mundial de Pole Sport

La Pole Sport Championship torna a Tarragona per tercer any consecutiu. Es tracta d’una competició que combina força, elasticitat, ritme i equilibri i per això és considerada una de les proves esportives més dures i espectaculars. En l’edició d’enguany s’han inscrit 205 participants, un augment del 45% respecte l’any anterior. La competició va començar ahir, divendres, i s’allargarà fins diumenge. Una de les novetats d’aquesta tercera edició és que entra una nova categoria d’atletes amb ceguera. Les entrades tenen un preu de 21,50€ i permeten assistir als tres dies de competició.El proper mes de juliol les instal·lacions del Palau Firal de Congressos de Tarragona acollirà el Mundial de Pole Sport.