Punt i gràcies

El Nàstic iguala (1-1) contra el Barça B, acaba demanant l'hora i torna a casa amb dos lesionats: Javi Márquez i Fali

Actualitzada 24/02/2018 a les 18:09

El Nàstic aconsegueix un punt de la seva visita al Mini Estadi (1-1) on, tot i avançar-se en el marcador, ha vist com li empataven i ha acabat demanant l’hora. A més, torna de Barcelona amb dos lesionats, com un Javi Márquez que ha demanat el canvi a la primera meitat i un Fali que ha abandonat el terreny de joc a falta de vint minuts.La igualada, amb la qual s’ha conformat el Nàstic tan bon punt Marc Cardona ha pujat l’empat, motiva que els tarragonins segueixin massa a prop de la zona de descens.Era una incògnita saber com solucionava Nano Rivas la baixa d’Álvaro Vázquez. Jugar amb dos puntes? Amb dos extrems? Doncs al final, amb tres a dalt, però un d’ells Juan Muñiz, que ni és una cosa ni l’altra. En el centre del camp, als ja coneguts Fali i Javi Márquez, se li ha afegit Tejera, amb què el gran dagnificat, Maikel Mesa, ha hagut d’esperar la seva oportunitat des de la banqueta. Però no ha hagut d’esperar gaire.Tots dos equips han sortit amb un 4-3-3 que deixava clares les seves respectives intencions. El Barça B, sempre intentant portar el control del partit, s’ha trobat amb un Nàstic que no li ha perdut la cara al duel i que ha trobat en Tejera al seu millor aliat per contrarestar el joc del rival. El ‘23’ del Nàstic ha tornat a veure la seva millor versió, amb un gran recital de joc. Ara bé, també s’ha trobat amb el seu pitjor malson, com són les cartolines. N’ha vist una que significa la quarta, per una dura entrada, i que el deixa a una targeta de la suspensió.Tejera ha trobat en Javi Márquez a un gran soci en el centre del camp, un futbolista que, als set minuts, avisava amb un gran xut des de la frontal de l’àrea que es perdia per sobre del travesser. Als deu minuts de joc, Barreiro es girava a dins de l’àrea i connectava una gran rematada, repel·lida per un defensor.Eren els millors minuts d’un Nàstic que, molt ordenat sobre la gespa, amb els dos centrals molt atents als davanters rivals i un Tete Morente que intentava fer-se seva la banda esquerra, començava a merèixer alguna cosa més que l’empat. Però, com acostuma a passar, quan tot funciona, alguna cosa ha de fallar. No ha estat un xut, un a aturada o un penal. No. El que ha tornat a passar és que, quan millor estava l’equip, s’ha lesionat Javi Márquez. Ha estat en un minut similar al d’Álvaro Vázquez la jornada passada. En el 22’ ha estat substituït el migcampista, i ha entrat Mesa.Mesa també és sempre, o gairebé sempre, una assegurança total, però és innegable que és un futbolista completament diferent a Javi Márquez. Per això, ha intentat Nano Rivas protegir una mica més el centre del camp formant una espècie de 4-4-2 on endarreria una mica la seva posició Juan Muñiz, per ajudar al darrere. Aquesta circumstància ha apagat a Tete i ha desconnectat ofensivament un equip que ha hagut de patir fins al descans.Una de les claus de la resurrecció del Barça B durant la primera meitat ha estat, precisament, una altra lesió. La de Ruiz de Galarreta, que ha obligat a endarrerir a Aleñá al centre del camp, entrant Ballou com a extrem i convertint al de Gerard López en un equip encara més ofensiu. Tot i això, es va arribar al descans amb empat, i sense gols.El segon acte va dividir el partit entre dos tipus de jugadors: Carles Aleñá, i la resta. El recital que ha ofert el futbolista del Barça B ha estat majúscul. Ha pogut marcar, no ho ha fet, però ha demostrat que pot jugar, i de sobres, al primer equip blaugrana. Controla, la posa, distribueix, dispara, i llegeix el partit com ningú. Un geni que, en el 55’, ha estat a punt d’avançar als seus amb una doble ocasió que ha repel·lit, en els dos casos, Stole Dimitrievski. El macedoni, doncs, ha tornat a ser determinant.Però no s’ha encongit el Nàstic. No volia que el monòleg d’Aleñá i del Barça B arribés tan aviat, i també ha dit la seva el conjunt de Nano Rivas. El tècnic grana ha donat entrada a Omar per Muñiz, i l’equip ha agafat un altre aire. La banda esquerra, per al canari, tenia força i Tete, a la dreta, una mica més apagat, però voluntariós. En una acció per l’esquerra, precisament, ha arribat la diana del Nàstic, un autèntic golàs de Kakabadze, que ha recollit una esfèrica dins de l’àrea, l’ha controlat, se l’ha col·locat a la cama esquerra, i ha afusellat a Ortolá pel pal curt.0-1, però hi havia un món per endavant. Ha estat el món del terror per a un Nàstic que s’ha vingut a baix completament i que ha regalat els 25 minuts que restaven. Ho ha aprofitat Aleñá per fer-se l’amo absolut del duel. A més, les lesions han continuat sense respectar al Nàstic, qui ha vist com Fali demanava el canvi en el 71’. Entrava per ell Arzo, i Xavi Molina avançava la seva posició.Qui juga amb foc, s’acaba cremant, i ho ha demostrat un Marc Cardona que, tot i l’ajuda d’un refús de la defensa grana, ha afusellat Dimitrievski en el 77’, amb un tret pel pal llarg, impossible d’atrapar. El darrer quart d’hora encara ha estat més dramàtic per a un Nàstic que ha demanat tant l’hora que, en els dos minuts de descompte, ni s’ha atrevit a passar del centre del camp.FITXA TÈCNICABARCELONA BOrtolá, Sergi Palencia, David Costas, Cuenca, Cucurella, Cristian Rivera, Ruiz de Galarreta (Galou, 33’), McGuane (Riqui Puig, 69’), Aleñá, Marc Cardona i Nahuel (Carles Pérez, 84’).NÀSTICDimitrievski, Kakabadze, Julio Pleguezuelo, Xavi Molina, Javi Jiménez, Sergio Tejera, Fali, Javi Márquez (Maikel Mesa, 22’), Juan Muñiz (Omar Perdomo, 62’), Manu BarreiroGOLS0-1, Kakabadze (65’); 1-1, Marc Cardona (77’)ÀRBITREJorge Figueroa Vázquez (andalús). Va mostrar la targeta groga visitants Sergio Tejera, Juan Muñiz i Xavi Molina.INCIDÈNCIESEl Mini Estadi va acollir 3.678 espectadors. Abans de començar el partit es va guardar un minut de silenci per Inocencio Alonso García, Ertzaintza mort a Bilbao.