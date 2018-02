El Reus vol confirmar el seu bon moment guanyant el filial sevillista

El Sevilla Atlètic té peu i mig a Segona Divisió B i el Reus ho vol aprofitar per seguir allunyant-se del descens

Actualitzada 24/02/2018 a les 19:35

El Reus Deportiu buscarà sumar els tres punts aquest diumenge, a l'Estadi Municipal, davant el cuer Sevilla Atlètic per confirmar la seva millora i afermar-se en la part mitjana de la taula classificatòria de la Segona Divisió.El club català rebrà al cuer de la categoria de plata en un duel a vida o mort per als andalusos, amb només 16 punts sumats en 27 partits disputats, però també molt important per als seus propis interessos, ja que un triomf els podria catapultar en la taula.Malgrat que la permanència és el primer objectiu que busca el Reus Deportiu, una victòria suposaria arribar als 37 punts amb encara 14 jornades per disputar-se.La millora dels reusencs en les últimes jornades és evident, ja que només han perdut un dels últims cinc partits, i ja són dos els duels sense conèixer la derrota en camp propi. A més, el record més recent d'un duel a l'Estadi Municipal de Reus és la golejada davant el Llorca (3-0), que va suposar la reconciliació definitiva amb una afició que començava a mostrar desencant.El tècnic de l'equip negre-i-vermell, Aritz López Garai, no podrà comptar amb el seu futbolista més decisiu: Vítor Silva, que es perdrà el mes que ve de competició a causa d'un esquinç de genoll. Àlex Carbonell apunta a ser el seu substitut a la mitja punta. Tampoc no podrà jugar Ricardo Vaz, que segueix recuperant-se de la greu lesió de genoll que va patir a principi de temporada.Després de sis derrotes consecutives i de nou cuer després del punt sumat la passada jornada pel Lorca, el Sevilla Atlètic visita al Reus sense més objectiu que acabar amb la més gran dignitat possible una temporada en la qual només porta sumats dues victòries en vint-i-set jornades.L'equip que marca la zona de salvació dobla en punts al filial sevillista, que viatja a la capital del Baix Camp amb la seva plantilla gairebé al complet, amb l'excepció del lesionat Borja San Emeterio.Juan Soriano tornarà a ocupar la porteria, superat el problema que li va impedir jugar la setmana passada, en un onze en el que Luis García Tevenet, entrenador del Sevilla Atlètic, tornarà al seu sistema habitual d'un davanter després de l'experiment fallit d'associar als seus dos ariets, Marc Gual i Carlos Fernández, davant de l'Almeria (0-3).En declaracions a Efe, el preparador sevillista va manifestar que «el Reus és un equip que manté la línia de treball de passades campanyes i a casa seva és molt perillós», a causa d'un «centre del camp amb molt criteri i molt intel·ligent, que sol donar-li als partits la lectura necessària per a cada situació».Per competir en aquesta recta final, Tevenet va demanar als seus jugadors que es «creguin que són futbolistes de Segona, perquè qualsevol cosa se'ls fa molt gran», i està «convençut que tenen molt més dins del que aparenten».