A l'assalt del Mini Estadi

El Nàstic vol retrobar-se amb el triomf contra un Barça B que perd força quan juga a casa

Actualitzada 24/02/2018 a les 10:04

El Nàstic vol continuar a la seva lluny del Nou Estadi. És l'hàbitat on els tarragonins se senten més a gust, i volen tornar a demostrar-ho aquesta tarda (16 hores) al Mini Estadi.El rival, un Barcelona B que també és d'aquests equips que es creix quan actua lluny del seu camp, un Mini Estadi on s'esperen, almenys, uns 700 aficionats del Nàstic. Fins a catorze autobusos plens d'aficionats del Nàstic animaran a un equip ferit després de perdre contra el Zaragoza (0-2).Sumar els tres punts és una missió important i necessària per a un Nàstic que segueix massa a prop de la zona baixa de la taula classificatòria i que necessita fugir del descens per començar a prendre's la temporada amb més tranquil·litat i menys ansietat.Nano Rivas haurà de patir la sensible baixa d'Álvaro Vázquez, lesionat durant un mes per un esquinç de turmell, així com les de Dumitru i Djetei, també lesionat.Així, Dimitrievski serà titular sota pals, i hi podria haver una gran novetat en defensa, com seria la inclusió d'Arzo, que podria donar descans a Xavi Molina a l'eix i fer parella amb Pleguezuelo. Abrahám podria tornar al lateral esquerre i Kakabadze mantenir-se en el dret.En el centre del camp, Fali, Tejera, Mesa i Javi Márquez apunten a la titularitat, amb aquest tercer tirat una mica a una banda, perquè Uche i Barreiro completin la davantera.