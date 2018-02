Un Sevilla Atlético poc efectiu a la porteria rival posarà a prova la paciència del CF Reus

El filial sevillista és l’únic equip que ha marcat menys gols que els reusencs, sumant, només, disset dianes a favor

Actualitzada 22/02/2018 a les 20:41

La força de la defensa

El CF Reus tindrà una bona oportunitat, aquest diumenge, de mantenir la bona dinàmica i sumar la segona victòria consecutiva a l’Estadi. El Sevilla Atlético, cuer de la classificació de Segona Divisió, visitarà la capital del Baix Camp (18:00 hores) passant pel pitjor moment del curs. Dinàmiques totalment oposades entre catalans i andalusos. Si els de Garai vénen de la golejada contra el Lorca i de sumar un punt molt important al Sadar, el filial sevillista visitarà Reus després d’enfonsar-se més a la taula en caure derrotat amb l’Almería (0-3) i sumar sis jornades consecutives perdent.Les possibilitats de veure gols a l’Estadi queden força reduïdes. Amb 17 gols a favor, el Sevilla Atlético és el conjunt de la categoria de plata que menys anota. El segon, precisament, és un CF Reus que només ha anotat dues dianes més que els andalusos. A més, tant el conjunt que dirigeix Aritz López Garai, com el de Luis García Tevenet, són propensos a l’empat. Els roig-i-negres han comptabilitzat 13 igualades, mentre que els sevillans ho han fet en 10 ocasions. Amb només dues victòries al seu favor i 16 punts al caseller, el Sevilla Atlético és un dels equips que té més números per tornar a la Segona Divisió B, ja que té la salvació a setze punts.Tot i la situació dels andalusos, el CF Reus no es vol confiar i mantenen el missatge d’«és impossible guanyar per guanyar». Malgrat ser un dels conjunts que més gols encaixa (39), el filial sevillista plantejarà un duel molt defensiu a l’Estadi. No és difícil imaginar que el guió d’enfrontament serà molt igual al que es va veure davant el Lorca.El Sevilla Atlético és un dels tres conjunts que més grogues veu, un total de 77. A més, també és el tercer equip que compta amb més jugadors expulsats, un total de sis.La principal referència en atac del conjunt andalús és Carlos Fernández, màxim golejador amb sis dianes. A més, la defensa del CF Reus haurà d’estar molt pendent de Marc Gual, un malson per als rivals tot i que aquest curs només ha sumat un gol.