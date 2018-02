Nano ja té la llista de convocats per al partit contra el Barça B

El tècnic de Ciudad Real compta amb un total de 18 futbolistes granes

Actualitzada 23/02/2018 a les 19:53

Nano Rivas ha fet publica la llista de convocats per la partit de demà contra el FC Barcelona 'B'. El tècnic de Ciudad Real ha convocat un total de 18 futbolistes per al matx de la jornada 28 de LaLiga 1|2|3, que es jugarà demà a les 16 hores al Minisestadi.Aquest són:1 - Dimitrievski2 - Kakabadze3 - J. Jiménez4 - Xavi Molina7 - Fali8 - Uche9 - J. Márquez10 - Juan Muñiz11 - M. Barreiro12 - Assoubre14 - Maikel M.16 - Pleguezuelo18 - Suzuki20 - Tete21 - Omar23 - Tejera25 - C. Arzo31 - BernabéLa baixa d'Alvaro Vázquez per una lesió als lligaments del turmell dret durant el partit contra el Zaragoza no ha servit perquè el tècnic Nano convoqui a Jean Marie Dongou, que es queda fora per tercera setmana consecutiva.