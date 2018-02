El Reus Deportiu passa a 'semis' suant sang (7-6)

El Lleida ha estat viu a l'eliminatòria en tot moment

Actualitzada 23/02/2018 a les 23:10

El Reus Deportiu es veurà les cares aquest dissabte (nou de la nit) amb el FC Barcelona Lassa a les semifinals de la Copa del Rei, després de vèncer aquesta nit al Lleida per un ajustadíssim 7-6 en el duel més vibrant de tots els de quarts de final.Álex Rodríguez ha aconseguit posar ràpidament 2-0 als reusencs, però no seria empresa fàcil passar de ronda. Darío Giménez i César Candanedo han igualat el partit. Quan es preveia arribar al descans amb un empat, Raúl Marín ha posat les coses al seu lloc i ha avançat als reusencs (3-2).En el segon acte ha continuat la igualtat, i Candanedo ha marcat ràpidament el tercer pels lleidatans. En el 33', Albert Casanovas ha tornat a posar per davant al Reus Deportiu i Torra, quatre minuts després, ha situat el 5-3. Jordi Creus, en el 42', ha retallat distàncies pels lleidatans i, dos minuts després, un Joan Salvat inspirat ha marcat un 6-4 que semblava servir de sentència, però no ha estat així.En una gran dosi d'entrega i de força, el Lleida ha tret forces d'on no n'hi havia i s'ha tornat a posar un gol per sota. Ha estat Roberto Di Benedetto, que ha marcat en el 46'. Però Romà Bancells, instants després, ha anotat un 7-5 que ha fet inútil el darrer gol del duel, de Darío Giménez.