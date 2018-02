El Nàstic estarà acompanyat al Miniestadi per la Marea Grana més nombrosa de la temporada

El club ha venut les 700 entrades que disposava per a tots els socis i aficionats grana

Actualitzada 23/02/2018 a les 18:54

El Gimnàstic de Tarragona, SAD ha venut les 700 entrades que disposava per a tots els socis i aficionats grana per donar suport a l’equip en el derbi de demà a les 16 hores.Tots aquells que no tinguin encara l’entrada i vulguin presenciar el duel de la jornada 28 de LaLiga 1|2|3 al Miniestadi encara disposen de l’opció d’adquirir-la a les instal·lacions del Camp Nou, concretament, a les taquilles del Gol Nord que donen a l’Avinguda Joan XXIII on hi ha l’accés 5 del mateix estadi blaugrana. Aquestes taquilles es troben a dos minuts del Miniestadi.D’aquests 700 nastiquers que es desplaçaran a Barcelona, un total de 500 ho faran en els 10 busos que l’entitat grana i la Federació de Penyes del Nàstic han muntat. Mentre que els 200 restants ho faran en vehicles propis.Aquesta Marea Grana és la més important de la temporada. L'anterior precedent es remunta a la temporada 2013-2014, quan uns 700 aficionats aproximadament, van omplir 14 busos fins a Llagostera, en el partit corresponent al play-off d’ascens a la categoria de plata.