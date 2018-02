«Devia al club una cosa que no els vaig poder donar a l'estiu»

Nano Rivas no renuncia a res i reconeix que, mesos després de la salvació de la temporada passada, va ser capaç d’atorgar-li més valor

—Primer, que les circumstàncies que em van impedir continuar l’estiu passat, s’han aclarit. A partir d’aquí, professionalment tenia moltes ganes d’entrenar i, poder-ho fer aquí, a Tarragona, em van motivar molt. Podia haver estat en un altre lloc, però quan va sorgir aquí, tot era perfecte. A més, li devia al club alguna cosa que no li vaig poder donar a l’estiu.—Per circumstàncies personals. No ho he explicat mai, ni ho faré, però eren coses de la família, els nens i la dona. Una mica de tot, que em va impedir prendre la decisió de tornar a Tarragona.—Bé..., oferta ferma, no.—Sí.—No, però sí que és veritat que les ofertes d’altres equips van arribar molt abans de la del Nàstic. Hi va haver coses importants a l’estiu, les quals vaig refusar, igual que la proposta del Nàstic. Sí que és veritat que, just abans de rebre la proposta del Nàstic, em van sortir coses de l’estranger, però immediatament va arribar l’oferta del Nàstic.—Després de Nadal. Tot em va anar encaixant.—No et pots imaginar els vuit mesos que he patit explicant a la gent per què no entrenava. Molta gent no ho entenia, però crec que a la vida un ha de tenir molt clares les seves prioritats. Jo vaig posar les coses en una balança, i vaig decidir, tot i perdre l’oportunitat de ser un dels 42 entrenadors que poden seure en una banqueta d’una lliga professional a Espanya. A més, era conscient que potser no tornaria a tenir cap altra oportunitat. Havia de prendre una decisió i vaig prendre aquesta, tot i ser conscient de la dificultat que suposava tornar a entrar a la roda.—Suposo que sí. Crec que el temps que vaig passar a Tarragona van ser dues etapes molt bones, tant quan vaig estar amb Vicente Moreno com la temporada passada, en unes circumstàncies molt complicades, tot i que al final tot va sortir bé.—De fet, vaig començar a valorar-ho amb el pas del temps. Quan arribes, no penses més enllà del dia a dia, d’intentar convèncer al futbolista que és possible salvar-se. Guanyes el primer, guanyes el segon, te la jugues en el tercer i salves la categoria. Però sí que és veritat que, amb el pas dels mesos, t’adones que és molt difícil guanyar dos partits seguits, i nosaltres en vam guanyar tres. A més, els tres equips contra els quals vam jugar, s’estaven jugant alguna cosa. Ara, que torno a estar a dins, me n’adono que és molt complicat guanyar dos o tres partits seguits en aquesta categoria, ja que hi ha molta igualtat.—Si et dic la veritat, mai ho vaig pensar. En aquell moment, en l’únic que pensava era en convèncer als jugadors que podíem revertir la situació. Se’ns va posar molt complicat, amb un gol als 50 segons, però vam ser capaços de convèncer-los. En cap moment em vaig plantejar que al descans poguéssim estar a Segona B.—El primer que vaig pensar va ser en donar normalitat al dia a dia del futbolista. Crec que, en moltes ocasions, en el futbol professional, es perd la normalitat. Malauradament, aquesta setmana, hem tingut una circumstància molt dura i, sobretot, per a vosaltres, que heu perdut un company en el món del periodisme (la mort del company Joan Castell, traspassat aquesta mateixa setmana). Això, el que ha de fer és normalitzar tot el que estem vivint.—Et parlaré de què vaig demanar als jugadors, i els vaig demanar que havíem de gaudir de cada partit, de cada entrenament, de competir, de gaudir... Jo volia que ells gaudissin i, sobretot, que ho fessin a casa, que era on patíem més, potser per un excés de pressió. El que li passa a l’equip és que té unes ganes boges de guanyar a casa.—Sí. Bé... Jo vaig gaudir molt. Els jugadors van gaudir a Albacete. D’això hem d’aprendre a gaudir, de gaudir de partits com el d’Albacete.—Sabent el que ens hi trobaríem, l’equip va fer-ho a la perfecció. Vam saber igualar tot el que necessitàvem i els vam superar on necessitàvem. Crec que el jugador va gaudir, ja que estaven competint.—Ha quedat demostrat que és un jugador molt important per a nosaltres. La realitat és que ell i Nico (Dumitru) estaran un mes fora, però tenim solucions. No cal recordar el que va aconseguir Uche la temporada passada. O Dongou...—Uche necessita minuts per agafar ritme, i jo li he de donar. Cada setmana que completa, està millor físicament. A Dongou el conec poc, però també necessita minuts. La temporada és molt llarga, ara han caigut davanters, i ara té possibilitats d’entrar. És un bon jugador i té gol.—Ens vam precipitar pensant que després d’Albacete havíem d’optar al play-off, i també ho van fer els que creien que, si perdíem, no podíem seguir amb aquestes aspiracions.