Quatre equips es barallen per la joia del CD La Floresta

Ha anat a provar amb el Villarreal, i també el volen Espanyol, Nàstic i CF Reus

Actualitzada 22/02/2018 a les 12:45

Izan Moran és, actualment, una de les joies del futbol tarragoní. Aquest futbolista del CD La Floresta ha aixecat l'interès de diversos clubs, tant de Primera com de Segona Divisió A.El futbolista de l'aleví A del CD La Floresta ha estat provant amb el Villarreal, equip que el vol tenir controlat i que vol tornar-lo a veure en acció.Però la cosa no es queda aquí, ja que el RCD Espanyol també s'ha interessat en els seus serveis, així com els dos grans equips de la província, el Nàstic i el CF Reus.El CD La Floresta continua, d'aquesta manera, demostrant el gran treball que està realitzant a nivell de futbol base.