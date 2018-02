Presó provisional sense fiança per al futbolista del Villarreal Ruben Semedo, acusat d'intent d'homicidi i segrest

El futbolista va militar a les files del CF Reus

Actualitzada 22/02/2018 a les 18:11

El jutjat d'instrucció 6 de Llíria (Camp de Túria) ha ordenat presó provisional, comunicada sense fiança per al jugador del Villareal CF, Ruben Semedo, segons el que ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià.La jutgessa li imputa delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces, detenció il·legal, tinença il·lícita d'armes i robatori amb violència. Fonts de la investigació han informat que el futbolista va ser detingut el passat dimarts per la Guàrdia Civil després de la seva presumpta participació amb dues persones més en la retenció d'un home, a qui varen amenaçar amb una pistola per entrar al seu habitatge i robar.Els agents varen detenir el jugador i el varen enviar als quarter de la Guàrdia Civil de València, per posteriorment posar-lo a disposició de la justícia. Després de prestar declaració, la jutgessa ha enviat Semedo a la presó de Picassent (Horta Sud).El futbolista, de 23 anys i nacionalista portuguesa, ja va ser detingut el passat novembre a València per un presumpte delicte d'amenaces i maltractament a una discoteca, on hauria exhibit una pistola. Anteriorment, va ser denunciat per agredir una persona al pàrquing d'una altra discoteca.