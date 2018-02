Empat en un amistós d'entrenament en el qual Garai no mostra les seves cartes

El CF Reus va empatar a dos davant el Hangzhou Greentown, de la segona divisió xinesa i dirigit per Sergi Barjuan

Sense minuts pels titulars

Nou empat del CF Reus, en aquesta ocasió en un partit d’entrenament davant el Hangzhou Greentown, un equip de la segona divisió del futbol xinès que entrena el català Sergi Barjuan, molt conegut per a la seva etapa com a jugador al FC Barcelona. El matx va suposar un test de molt nivell per al conjunt reusenc, ja que el rival es trobava en la recta final de la seva pretemporada i, per tant, va buscar el seu millor ritme de competició. Gairebé un centenar d’aficionats es van citar a l’Estadi Municipal per veure el matx, de portes obertes.Els roig-i-negres es van avançar dues vegades en el marcador gràcies als gols d’Edgar Hernández, a la primera part, i de Jordi Oribe, jugador del filial, en la segona meitat. El Hangzhou Greentown va respondre amb una diana, també, a cada part. Primer van empatar de penal, mentre que en els segons quaranta-cinc minuts es van aprofitar d’una errada en la sortida de pilota de la defensa local.El principal alicient de l’enfrontament era veure si Artiz López Garai donava pistes de cara al proper partit de lliga, aquest diumenge davant el Sevilla Atlético. El focus es trobava en el mig del camp, per veure qui era el substitut de Vítor Silva, amb Carbonell, Guzzo i Borja com a principals candidats. En els primers quaranta-cinc minuts, van ser Carbonell i Guzzo qui van jugar al mig del camp. En el segon temps qui va tenir minuts va ser Borja, tot i que va quedar més ancorat a la banda, gairebé exercint com a extrem. Així, doncs, repartiment de minuts i cartes guardades sense donar pistes.La única pista que va deixar Garai va ser la dels teòrics titulars diumenge. Els jugadors del primer equip que en els darrers enfrontaments s’havien assegut a la banqueta, van poder jugar davant el Hangzhou Greentown. A la primera meitat ho van fer Campins, Íñiguez, Carbonell, Guzzo, Cámara i Edgar Hernández; mentre que a la segona van jugar Miguel García, Borja, Querol i Lekic.Sillero va ser l’únic jugador del primer equip que va disputar els noranta minuts. Garai també va donar oportunitat a nois del filial. Gonzalo, Guerrero, Modest i Arjona van jugar els primers quaranta-cinc minuts; i Cristian Márquez, Ayala, Miranda, Marcel i Oribe ho van fer en els segons.Joan Campins va protagonitzar l’ensurt de l’enfrontament, rebent un cop que el va obligar a abandonar el terreny de joc als vint minuts. El lateral es va retirar per precaució, ja que va acabar sense cap molèstia i, per tant, estarà disponible per al matx de diumenge.