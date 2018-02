El Barça B és la metamorfosi pura

L’equip de Gerard López, que es reforça constantment a cop de talonari, ha aconseguit revertir la situació i fugir de la zona baixa

Actualitzada 21/02/2018 a les 20:24

Un empat al Nou Estadi

Molt igualats a la taula

El Barcelona B és l’equip més atípic de tota la Segona Divisió A. Mentre la resta de conjunts (exceptuant el Sevilla Atlético, que és un cas similar al dels barcelonistes) es preocupen de no superar en un euro el límit salarial que marca la Lliga de Futbol Professional, el filial del conjunt blaugrana pot fitxar i fitxar, gastar i gastar, sense donar explicacions. El fet de ser el segon equip d’un dels grans de la màxima categoria del futbol espanyol motiva que pugui tenir un marge molt més elevat que la resta a l’hora de realitzar contractacions i de pagar sous que estan fora de l’abast de la majoria.El filial blaugrana és el pròxim rival d’un Gimnàstic de Tarragona que, tot i aquestes desigualtats, visitarà el Mini Estadi amb les màximes ambicions, que passen per sumar els tres punts i tornar a allunyar-se de la zona de descens a Segona Divisió B. Actualment, els tarragonins són divuitens a la taula i sumen 32 punts, tres més que un Cultural y Deportiva Leonesa que és el darrer dels equips que baixaria de categoria si el campionat finalitzés avui mateix.El Barça B juga com ho feia fins la temporada passada el primer equip. Amb un 4-3-3 i buscant sempre el joc combinatiu. Ernesto Valverde, amb la seva arribada al Barça, ha canviat a un 4-4-2 amb el qual no comulga un filial que s’ha refet completament des de l’inici de la temporada.Molts han estat els canvis que ha protagonitzat la plantilla del filial del Barça des de l’inici de la campanya. Un d’ells ha estat la marxa de Fali, que va tornar durant aquest mercat d’hivern a Tarragona anticipant-se a una cessió que finalitzava el 30 de juny del 2018.L’equip que dirigeix Gerard López, i en el qual el segon entrenador és Felip Ortiz, també compta ara amb McGuane, futbolista arribat de l’Arsenal el mes passat i que va signar per les pròximes cinc temporades. Ara bé, el fet diferencial del filial blaugrana respecte a l’equip que va començar la temporada va ser l’arribada de Nahuel, del Villarreal, un futbolista que ha arribat cedit i que la passada jornada ja li va donar els tres punts a l’equip blaugrana, gràcies als dos gols que va marcar contra el Lugo.Si a tots aquests futbolistes s’hi sumen els Aleñá, Marc Cardona, De Galarreta o José Arnáiz, es dibuixa un Barcelona B temible, i que pot guanyar a qualsevol dels equips que formen part de la categoria de plata del futbol espanyol.El partit d’anada entre el Nàstic i el filial blaugrana va acabar amb un empat, i sense gols. El Nou Estadi va viure un gran partit l’1 de novembre, un mes després del que estava previst. Cal recordar que els incidents que es van produir durant l’1 d’octubre van impedir que l’enfrontament es produís amb normalitat i en la data especificada.Finalment, el duel es va disputar amb total normalitat i el Nàstic no va poder passar de l’empat, tot i tenir el partit completament dominat. Tenint en compte el que es va veure sobre la gespa, els tres punts s’haurien d’haver quedat a casa, però finalment hi va haver repartiment de punts entre els dos. Aquest va ser un dels millors partits com a local d’un Rodri que, més endavant, va ser destituït com a entrenador del Nàstic pels mals resultats al Nou Estadi.Des del Nàstic-Barcelona B, els tarragonins només han estat de sumar quatre punts al Nou Estadi. Tres, van ser en la divuitena jornada, contra el cuer Sevilla Atlético (2-1), i un més fa tres jornades davant del Cádiz (0-0) en l’estrena de Nano Rivas com a entrenador del Nàstic.La situació està tan igualada a la Segona Divisió, que un triomf o una derrota pot fer pujar o baixar moltes posicions. De fet, un Nàstic que és divuitè, podria col·locar-se dotzè després del partit contra el Barça B si aconsegueix sumar els tres punts. Per la seva banda, els blaugrana també se situarien dotzens, però amb 36 punts, si fossin capaços de derrotar al Nàstic.