Vítor Silva, un mes de baixa

El portuguès pateix un esquinç de grau II al lligament lateral intern del genoll

Actualitzada 21/02/2018 a les 11:29

El migcampista portuguès del CF Reus Vítor Silva s’estarà un mes de baixa a causa de la lesió que va patir, dissabte passat, al camp de l’Osasuna. Les proves mèdiques realitzades durant el dia d’ahir revelen que Vítor pateix un esquinç de grau dos al lligament lateral intern del genoll dret, una lesió que acostuma a tenir un temps de baixa aproximat de quatre setmanes. Malgrat tot, l’evolució del futbolista durant aquest mes acabarà marcant la data de retorn als terrenys de joc, ja que Vítor és un futbolista que pateix molt dels genolls.Vítor Silva ja va començar la temporada lesionat, i no va poder debutar amb el conjunt roig-i-negre fins a la tretzena jornada, a l’Estadi, davant l’Sporting de Gijón (1-0). La lesió arriba en el millor moment de la temporada per al portuguès, indiscutible des del seu retorn i convertit en el timó del CF Reus, que acumulava deu jornades consecutives jugant, nou d’elles com a titular.