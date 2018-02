S'esperen uns 700 aficionats del Nàstic al Mini Estadi

Els tarragonins visiten al Barça B aquest dissabte a les 16 hores

Actualitzada 21/02/2018 a les 19:31

L’afició del Nàstic s’ha bolcat completament de cara al desplaçament que el seu equip realitzarà dissabte al Mini Estadi (16 hores) per enfrontar-se al Barcelona B. De fet, aquest dimecres ja hi havia set autobusos plens, però no se’n descarten més fins a finals de setmana.En total, entre nou i deu autobusos plens d’aficionats del Nàstic podrien desplaçar-se fins a la Ciutat Comtal per fer costat al seu equip després de la dolorosa derrota patida al Nou Estadi contra el Zaragoza (0-2).En total, es preveuen uns 700 aficionats del Nàstic a un Mini Estadi en el qual l’afició tarragonina pràcticament podria ser majoria, de forma que es crearà una Marea Grana que no es pot apreciar des que el Nàstic va visitar al propi Zaragoza durant la primera volta del campionat de Lliga.