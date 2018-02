Javier Galera entrena amb els jugadors del primer equip del Nàstic

El jove, que va ser atès durant el Nàstic-Zaragoza, va gaudir de valent

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:10

Aquest dissabte el Nou Estadi va viure una situació que va posar en peu als socis i aficionats. En el moment en què això va succeir, els que es van acostar al Nou Estadi per viure la derrota dels seus contra el Zaragoza (0-2) es van posar les mans al cap.Quan Borja Iglesias va marcar el segon gol dels aragonesos, el davanter del Zaragoza va enviar a callar al Nou Estadi. Uns segons després, un aficionat del Nàstic va haver de demanar assistències perquè havia patit un atac d’epilèpsia. Aquest va ser Javier Galera, un jove que pateix la malaltia de Niemann Pick, i que va haver de ser atès. Finalment, l’ensurt va quedar en res.Per aquest motiu, els jugadors del Nàstic el van rebre aquest dimecres durant l’entrenament. Va ser una sessió distesa, en la qual Galera va marxar a casa amb la samarreta d’Ike Uche, amb la de tota la plantilla signada i amb el convenciment que tots els jugadors estan amb ell. Va ser un dia rodó per a Javier Galera i per als seus familiars, que van estar al seu costat.