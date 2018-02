El «9» del CF Reus no té discussió: Alfredo Mayordomo 'Máyor'

Des que el punta alacantí va tornar de la seva lesió, ha estat el davanter titular a les ordres d’Aritz López Garai

Actualitzada 20/02/2018 a les 21:04

Pobres registres

Per a Aritz López Garai no hi ha discussió: el davanter centre del CF Reus és Alfredo Mayordomo, conegut futbolísticament com a Máyor. Des de la recuperació del futbolista alacantí, ha estat el davanter centre titular amb López Garai. Per tant, de moment, no hi ha debat.El conjunt roig-i-negre compta a l’actualitat amb tres «9» purs a la seva plantilla. Es tracta de Dejan Lekic, arribat a les acaballes del mercat d’estiu procedent del Mallorca, d’Edgar Hernández, un dels herois de l’ascens a Segona Divisió A, i del propi Máyor, que la temporada passada es va erigir com a un dels millors futbolistes de l’equip reusenc durant la temporada de la permanència.Semblava que Edgar i Lekic li havien guanyat la partida, però no va ser així. Máyor va tornar de la seva lesió a finals de desembre, i va tornar als terrenys de joc en la vintena jornada lliguera, durant la disputa del Córdoba-CF Reus. Des de llavors, ha estat titular en tots els duels lliguers amb l’entitat de la capital del Baix Camp.Han estat vuit enfrontaments seguits com a titular i, en cinc d’aquests, ha jugat els 90 minuts. Més confiança, impossible, ja que, un entrenador, quan ha de realitzar canvis, acostuma a rellevar el seu punta en la majoria d’enfrontaments. Ara bé, les xifres realitzadores de Máyor ni s’acosten a les de la temporada passada. Máyor ha anotat un gol en el que va de campanya, i l’assolit durant la quarta jornada de Lliga, a casa, davant del Numancia, que va significar el triomf reusenc davant dels seus (1-0).Cal recordar que el CF Reus no és, precisament, un equip alegre pel que fa a la seva capacitat realitzadora. De fet, els reusencs són el segon equip que menys gols marca de tota la categoria. En les 27 jornades disputades, el Reus ha vist porteria en 19 ocasions, una xifra que només empitjora el Sevilla Atlético, cuer de la categoria, i amb 17 gols marcats. Els 26 gols encaixats, menys d’un per enfrontament, són els que mantenen al Reus fora de la zona de descens.