Alberto Benito, sobre el gest de Borja Iglesias: «No va ser despectiu»

El futbolista d'Altafulla, ara al Zaragoza, defensa al seu company d'equip pel succeït al Nou Estadi

Actualitzada 21/02/2018 a les 12:28

El gest de Borja Iglesias després de marcar el 0-2 aquest dissabte al Nou Estadi, fent callar a l'afició local, continua cuejant. Aquest dimarts es va saber que LaLiga havia denunciat al davanter del Zaragoza davant del Comitè de Competició i va sol·licitar que estudiï la possible incoació d'un expedient al futbolista per l'esmentat gest.Cal recordar que, als 60 minuts de joc, Borja Iglesias va marcar un gol que va deixar sentenciat l'enfrontament entre tarragonins i aragonesos.Aquest matí, abans de l'entrenament del Zaragoza, un vell conegut de l'afició del Nàstic ha parlat al respecte. Es tracta del lateral dret de conjunt aragonès Alberto Benito, un dels millors jugadors en aquesta posició de la Segona Divisió A, i que ha sortit al pas per defensar el seu company d'equip.Concretament, Benito ha manifestat que «no va ser un gest despectiu cap a ningú» i ha afegit que «LaLiga decidirà el que vulgui, nosaltres només podem esperar».Benito va quallar un gran partit al Nou Estadi i és un futbolista que, a banda de jugar al Nàstic, també ha fet carrera a l'Sporting de Gijón i al CF Reus, abans de fitxar pel Zaragoza.