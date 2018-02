Amant de l'esport, no ha pogut superar un càncer

El periodista Joan Castell ha mort aquesta nit als 30 anys després de no haver pogut superar un càncer que feia mesos que patia.El jove treballava actualment a Onda Cero, on conduïa un programa esportiu. Era un amant de l'esport i seguia ben de prop, entre d'altres, tota la informació relativa al Nàstic de Tarragona.Va treballar a diversos mitjans com Reus24 o la Televisió de Cambrils i, a més, formava part de l'equip de Tarragona21.